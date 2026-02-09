Skip to content

Spotify va vinde cărți fizice, pentru a completa oferta de audiobook-uri din platformă

Sursă: © Juan Alejandro Bernal | Dreamstime.com

După cărţile audio, platforma suedeză de streaming de muzică Spotify, folosită și în România, începe să vândă şi cărţi fizice, în încercarea de a realiza profit, potrivit News.ro.

Spotify face un parteneriat cu Bookshop.org, prin care va vinde versiunile fizice ale cărţilor audio din cadrul platformei.

Pe Spotify, va exista un nou buton în partea de jos a paginilor care găzduiesc audiobook-urile, prin care utilizatorii pot ajunge să cumpere versiunea fizică a aceleiaşi cărţi.

Apăsarea butonului va scoate utilizatorul de pe Spotify şi-l va duce pe Bookshop.org pentru realizarea comenzii.

De asemenea, Spotify va completa experiența cu Page Match, o nouă funcție prin care utilizatorii care citesc o carte fizică și vor să o continue în format audiobook pot scana pagina la care au rămas, iar audiobook-ul va continua de la acea pagină.

Strategia Spotify şi Bookshop.org este exact opusul a ceea ce încearcă să facă unele librării, adică să vândă cărţi electronice alături de cele fizice.

Funcţia de cumpărare a cărţilor din Spotify va fi disponibilă din primăvară în SUA şi Marea Britanie, neştiindu-se deocamdată când şi cum va fi realizată extinderea disponibilităţii.

Vânzarea cărţilor fizice reprezintă o nouă extindere a afacerilor Spotify, care nu mai este demult doar o platformă de muzică. Extinderea în mediul fizic este însă o noutate.

