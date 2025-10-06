VIDEO. Fonduri UE de câte 50.000-300.000 EUR pentru firme micro. Cum a fost la conferința StartupCafe „De la idee la 300.000 EUR finanțare”

Peste 100 de antreprenori prahoveni au venit la conferința „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, organizată săptămâna trecută, la Ploiești, de StartupCafe, pentru a sprijini microîntreprinderile eligibile să atragă fondurile europene de câte 50.000–300.000 EUR disponibile în Programul Tranziție Justă.

Liderii administrației locale și ai mediului de afaceri au încurajat antreprenorii să încerce să atragă fondurile europene disponibile în județul Prahova, dar și în celelalte 5 județe eligibile în Programul Tranziție Justă (PTJ): Gorj, Dolj, Mureș, Hunedoara și Galați.

„Văd o sală plină de oameni interesați de aceste oportunități. Astăzi, județul Prahova are niște oportunități și, împreună, trebuie să valorificăm aceste oportunități, pentru a nu pierde fondurile. Astăzi, avem cereri depuse pentru aproximativ 700 de milioane de euro doar pentru județul Prahova (în mai multe scheme de finanțare, pentru mai multe categorii de beneficiari – n.r.). Pentru microîntreprinderi este alocată suma de 27 milioane euro și vă îndemn să depuneți proiecte. Până acum s-au depus proiecte de aproape 10 milioane de euro, deci mai e o rezervă de peste 17 milioane de euro. Într-adevăr, astăzi discutăm de un context mai puțin plăcut, dar, indiferent de cât de greu este, haideți să nu pierdem aceste posibilități pe care le avem la îndemână” – a spus președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, în cadrul conferinței de la Ploiești.

„Dacă acum câțiva ani, IMM-urile din România și mai ales microîntreprinderile se autofinanțau, am ajuns astăzi la un nivel de autofinanțare de doar 50%, iar restul sunt variante de fonduri europene și fonduri structurale”, a adăugat și Florin Duma, președintele Federației Patronale IMM România.

Microîntreprinderile au început să depună proiecte pentru finanțarea PTJ de câte 50.000–300.000 EUR din data de 30 iulie și mai este timp până pe 30 noiembrie 2025 să se depună noi proiecte în sistemul electronic MySMIS2021.

Având în vedere că nici jumătate din bugetul disponibil nu a fost consumat în primele 3 luni ale sesiunii de înscrieri, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia se așteaptă la „o avalanșă de proiecte” până pe 30 noiembrie.

„Evident că ne așteptăm la o avalanșă de proiecte în perioada următoare, termenul maxim este 30 noiembrie și suntem convinși că, așa cum am avut o solicitare mult peste alocarea apelului la primul apel, așa vom avea și la acest al doilea apel” – a spus Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, care are rol de organism intermediar în cadrul PTJ pentru județul Prahova.

În acest context, Goodwill Consulting, una dintre cele mai mari firme de consultanță pentru accesarea fondurilor europene, mai semnează contracte de consultanță cu microîntreprinderile până, cel târziu, pe data de 31 octombrie inclusiv, pentru a putea depune proiecte până la termenul de 30 noiembrie.

„Capacitatea noastră este ridicată pentru că ne-am pregătit pentru acest program, pentru volumul de lucru care urma să vină. Am avut o campanie masivă de recrutări, desfășurată chiar prin intermediul StartupCafe, unde am invitat consultanții să ni se alăture. Din fericire, avem aproximativ 10 colegi noi și am ajuns la un număr total de aproape 100 de consultanți” – a precizat Răzvan Gălățan, directorul operațional al Goodwill Consulting.

Proiectele finanțabile prin Programul de Tranziție Justă conțin și achiziții de laptopuri și alte echipamente IT de care au nevoie firmele din România. De aceea, compania americană HP Inc., unul dintre cei mai mari producători de laptopuri, imprimante și alte echipamente IT, la nivel mondial, a prezentat antreprenorilor prahoveni soluțiile pe care le poate livra pentru digitalizarea afacerilor românești.

„În România suntem prezenți prin intermediul a peste 1.000 de parteneri activi, prin care livrăm soluții eficiente către clienții finali”, a spus Manuel Mirescu (foto), Distribution Business Manager HP Inc. România, prezent la conferință.

„Clienții își pot alege dintr-o ofertă largă tipul de garanție pe care îl doresc, o flexibilitate referitor la perioadă, care se poate întinde pe 1 până la 5 ani. De asemenea, este o diferențiere făcută de tipul de serviciu, dacă se poate face inclusiv în locația clientului sau acesta să se adreseze către centrele de service autorizate de către HP în România”, a adăugat el.

Unul dintre cei mai puternici comercianți de la care firmele românești pot achiziționa echipamente HP este magazinul online Sigma Group, care participă constant în procedurile de achiziții din proiectele europene, cu respectarea cerințelor finanțatorului.

„Digitalizarea nu are limite, este un deziderat perpetuu. Companiile trebuie tot timpul să-și digitalizeze afacerile pentru a fi sustenabile”, consideră George Manolache, CEO-ul Sigma Group, important furnizor de echipamente IT.

„Facem parte dintr-un ecosistem împreună cu HP. Noi le livrăm beneficiarilor soluțiile de digitalizare de care au nevoie și pe care le-au bugetat în proiectul lor de digitalizare. Avem acces la foarte mulți distribuitori, importatori efectivi; în timp real avem acces la 50.000 de produse unice în stoc, în momentul de față, care pot fi livrate în câteva zile. Sunt aproximativ 4 milioane de unități. Acestea sunt strict echipamente. Cele mai importante fac parte din domeniul IT&C: personal computing, imprimante, networking – absolut orice ar avea nevoie o companie, de la firme mici, de la nivel entry-level până la nivel enterprise. Atât software, soluții dezvoltate, custom tailored, white label – depinde de nevoile fiecăruia. Putem face o mulțime de customizări și integrări. Atâta timp cât clientul știe bine ce își dorește, noi putem implementa exact proiectul lui” – a mai explicat șeful Sigma Group.

Antreprenorii prahoveni au avut ocazia să primească sfaturi utile și de la un întreprinzător român care a atras fonduri europene de cel puțin 15 milioane de euro pentru fabrica sa de încălțăminte, prin mai multe programe de finanțare.

„Regula numărul 1 într-un business este să te dezvolți continuu. Dacă nu te dezvolți, vei muri, vei fi luat de alte firme sau vei dispărea. A doua regulă foarte importantă este niciodată să nu te uiți la ziua de mâine, ci să te uiți la ziua de poimâine. Dacă te uiți la ziua de mâine, deja este prea târziu” – a spus Sorin Nicolau, fondator și CEO al firmei Lenox Prod.

Conferința de 4 ore, de la Teatrul Nației, din Ploiești, s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, la care antreprenorii prahoveni au primit explicații amănunțite despre regulile de finanțare din cadrul apelului de proiecte PTJ pentru microîntreprinderi. Consultantul Răzvan Gălățan, de la Goodwill, și Andreea Tache, reprezentantă a ADR Sud Muntenia, au răspuns tuturor întrebărilor din sală.

Evenimentul „Oportunități de finanțare & digitalizare: De la idee la 300.000 € investiții” a fost organizat de StartupCafe, cu sprijinul partenerilor: Goodwill Consulting, HP Romania și Sigma Group.

Fondurile europene pentru microîntreprinderi- 206 milioane EUR, prin Programul Tranziție Justă

În cadrul apelului de proiecte PTJ „Intervenții care sprijină Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului”, microîntreprinderile vor avea la dispoziție un buget total de 206.821.382 EUR, din care 85% vin de la Uniunea Europeană și 15% de la bugetul de stat.

Acest buget este împărțit astfel pe județe, în 7 apeluri separate:

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 1 Gorj 49.306.293 EUR

49.306.293 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara 38.601.700 EUR

38.601.700 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara , PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara ITI Valea Jiului 9.650.423 EUR

, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara 9.650.423 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 3 Dolj 36.446.155 EUR

36.446.155 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 4 Galați 22.569.050 EUR

22.569.050 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 5 Prahova 27.873.431 EUR

27.873.431 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 6 Mureș 22.374.330 EUR

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile vor putea obține ajutoare nerambursabile de câte 50.000-300.000 EUR pe proiect. Aceste valori se calculează în lei, la cursul Inforeuro la data deschiderii apelului de proiecte, adică aprilie 2025, respectiv 4,9774 RON/1 EUR.

Firmele beneficiare vor trebui să-și asigure și ele cofinanțare proprie de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.