Fonduri UE 2025: Conferința StartupCafe despre granturile PTJ de 50.000-300.000 EUR pentru microîntreprinderile din județul Prahova

Microîntreprinderile din județul Prahova pot obține ajutoare de câte 50.000-300.000 EUR, finanțate din fondurile europene pentru tranziție justă. Antreprenori prahoveni, dar și din alte județe, au venit la conferința StartupCafe de la Ploiești, unde prezentăm informații utile în procesul de aplicare la granturi.

Evenimentul este organizat de StartupCafe, cu sprijinul partenerilor: Goodwill Consulting, HP Romania și Sigma Group.

În fața antreprenorilor prahoveni (și nu numai) sunt prezenți oameni relevanți pentru mediul de afaceri local:

Virgiliu Daniel Nanu- Președintele Consiliului Județean Prahova. Virgiliu Nanu se află la conducerea administrației județului Prahova din octombrie 2024. Anterior, el a fost prefectul județului. Inginer de profesie, Virgiliu Nanu a fost și director al Oficiului de Cadastru Prahova, iar în anii trecuți a activat în mai multe companii.

Liviu Gabriel Mușat - Director General ADR Sud-Muntenia. ADR Sud Muntenia este instituție neguvernamentală, non-profit, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale. Agenția este principala organizație de nivel regional care are responsabilitatea și autoritatea elaborării strategiei și implementării politicilor de dezvoltare regională. ADR Sud Muntenia are rol de organism intermediar pentru Programul Tranziție Justă (PTJ) din județul Prahova. De asemenea, ADR Sud Muntenia are rol de autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, în valoare totală de 1,57 miliarde EUR pentru cele 7 județe cuprinse de Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman). Liviu Gabriel Mușat este directorul general al ADR Sud Muntenia din anul 2003.

Florin Duma - Președinte IMM România. Antreprenorul prahovean Florin Duma a preluat, în decembrie 2024, funcția de președinte al IMM România, organizația patronală reprezentativă pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Anterior el a fost președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova, organizație județeană a federației patronale naționale. Inginer de profesie, Florin Duma a lansat o firmă de construcții, la Ploiești.

Manuel Mirescu, Distribution Business Manager HP Inc. Cu sediul central la Palo Alto, California, HP este unul dintre cei mai mari producători de hardware, software, servicii și consultanță IT, la nivel mondial. Antreprenorii români vor avea ocazia să primească de la Manuel Mirescu informații despre echipamentele HP care pot fi integrate în proiectele lor pe fonduri europene, precum și opțiunile de furnizare a acestora.

Răzvan Gălățan, Director Operațional Goodwill Consulting. Una dintre cele mai puternice companii de consultanță în accesarea fondurilor nerambursabile, Goodwill Consulting activează pe întreg cuprinsul României, sprijinind antreprenorii să atragă finanțări pentru business-urile lor. Răzvan Gălățan va oferi antreprenorilor care vin la conferința de la Ploiești informații și sfaturi utile în accesarea fondurilor europene. „În primul rând, veți înțelege cap-coadă criteriile de eligibilitate, astfel încât să știți clar dacă firma dvs. se califică pentru finanțare. Vom parcurge tipologiile de activități eligibile și vom oferi exemple concrete de investiții care pot fi finanțate prin acest apel. În plus, vom arăta cum vă puteți crește șansele prin maximizarea punctajului - de la justificări tehnico-economice și măsuri de sustenabilitate, până la o machetă financiară completată corect și coerent cu Planul de Afaceri” - a explicat Răzvan.

Sorin Nicolau, Antreprenor, Fondator Lenox Prod (exemplu de succes în accesarea fondurilor europene). Lenox Prod a obținut fonduri europene prin mai multe proiecte, pentru dotarea și dezvoltarea fabricii de încălțăminte de la Frumușani, jud. Călărași. Fondatorul firmei va împărtăși din experiența sa și le va oferi confraților săi antreprenori sfaturi sincere, la prima mână, pentru a trece cu bine prin experiența accesarii banilor europeni.

Moderator: Claudiu Zamfir, redactor-șef StartupCafe.ro. Claudiu este un jurnalist cu două decenii de experiență în presa centrală și a fost distins cu premiul „Reporter European”, acordat de Reprezentanța Comisiei Europene în România și Biroul de Legătură al Parlamentului European. De zece ani, StartupCafe.ro este alături de antreprenorii români, oferind informații despre finanțarea IMM-urilor și a startup-urilor, precum și explicații utile în hățișul de legi și taxe din România.

Vorim despre finanțările „Intervenții care sprijină Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului”, destinate microîntreărinderilor eligibile, prin Programul Tranziție Justă 2021-2027.

Firmele au început să depună proiecte prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, din data de 30 iulie 2025 și mai avem timp până pe 30 noiembrie 2025, ora 23:30, să depunem proiecte pentru acești bani europeni.

Bugetul total pus în joc este de 206,8 milioane EUR, în 6 județe acoperite de Programul Tranziție Justă. În județul Prahova este disponibilă o alocare totală de 27.873.431 EUR pentru microîntreprinderi.

De precizat că aici microîntreprinderea este definită conform legislației europene: are un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane de euro.

Apelul de proiecte este gestionat de autoritatea de management de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia asigură rolul de organism intermediar, cu atribuții delegate în cadrul finanțării pentru județul Prahova.

În plus, este abordat și programul de digitalizare a IMM-urilor, din cadrul Programului Regional Bucuresti-Ilfov, aflat în pregătire.

Urmărește conferința live și pe pagina de Facebook a StartupCafe.ro: