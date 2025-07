Microîntreprinderile au început înscrierile la granturile PTJ de 50.000-300.000 EUR. „Se așteaptă acest apel de foarte mult timp”

Microîntreprinderile eligible au început, miercuri, 30 iulie, să depună proiecte pentru finanțările de câte 50.000-300.000 EUR din cadrul Programului de Tranziție Justă (PTJ). „Se așteaptă acest apel de foarte mult timp”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, într-o conferință.

„Am găsit pe acest program un progres extrem de redus și niște probleme legate de auditul sistemului de management și control, deci probleme sistemice. Vestea bună este că am finalizat reorganizarea administrativă și am pus pe picioare programul, ca să poată să cheltuie banii și astăzi am dat drumul la apelul de microîntreprinderi pe PTJ. Se așteaptă acest apel de foarte mult timp”, a explicat Pîslaru.