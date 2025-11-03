Skip to content

Taxe

persoană care numără lei românești, RON

Continuă controalele ANPC: Amenzi de 4,5 milioane lei date într-o săptămână

taxe

Mobilitatea și delegarea angajaților: Confuzii fiscale pentru firmele din România. Consultanții fiscali cer clarificări

Cine este Shayne Coplan, fondatorul Polymarket, platforma interzisă acum în România și folosită intens în timpul alegerilor prezidențiale

Piața muncii în contabilitate: Există un deficit global de personal calificat. Ce competențe se caută în departamentele financiare (studiu)

airbnb-bookin-aplicatii-dreamstime

„Nu sunt vânătorul celor care pleacă în concediu și își pun pe Airbnb apartamentul. Pentru o altă categorie n-o să închid ochii” – ministrul Turismului, Radu Miruță 