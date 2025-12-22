Nouă schimbare la impozitul pe venitul microîntreprinderilor, de la 1 ianuarie 2026. Scade și suma scutită de taxe la salariul minim – proiect de OUG trenuleț

Guvernul urmează să decidă o nouă schimbare la impozitul pe venitul microîntreprinderii, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență-trenuleț lansat, luni seara, de Ministerul Finanțelor. O veste rea pentru lucrătorii români este scăderea sumei neimpozabile din salariul minim, odată cu creșterea salariului minim pe economie de la 1 iulie 2026. Se mai prevede și eliminarea impozitelor IMCA și ICAS pentru companii, din anul 2027.

Impozitul pe venitul microîntreprinderii: doar 1%

Urmează să fie eliminată cota de impozitare de 3% pe venitul microîntreprinderii, conform proiectului de OUG. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, vom avem o singură cotă de impozit pe venitul microîntreprinderilor, de 1%, aplicabilă firmelor cu cifra de afaceri până în 100.000 EUR.

În prezent, impozitul pe venitul microîntreprinderii este de 1% pentru firmele cu cifra de afaceri până în 60.000 EUR și 3% pentru firmele cu cifra de afaceri peste 60.000 EUR, dar până în 250.000 EUR.

Deja în Codul fiscal, pentru anul 2026, este prevăzută scăderea pragului maxim de la 250.000 la 100.000 EUR, cifră de afaceri pentru impozitul pe microintreprindere, dar prin modificarea care urmează să se decidă conform proiectului de ordonanță, va scădea și cota de impozitare de la 3% la 1% pentru acele microîntreprinderi care au cifra de afaceri peste 60.000 EUR (până în plafonul de 100.000 EUR).

Eliminarea impozitelor IMCA, ICAS și a „taxei pe stâlp”, din 2027

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicat firmelor cu cifra de afaceri peste 50 milioane EUR, se reduce de la 1% la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 și se elimină începând din 2027, conform proiectului de OUG-trenuleț.

În plus, proiectul propune instituirea unei prevederi referitoare la continuarea respectării obligației de păstrare în patrimoniu, de către contribuabili, a imobilizărilor în curs de execuție/activelor în situația în care au scăzut la calculul IMCA valoarea imobilizărilor în curs de execuție/activelor potrivit indicatorilor I și A pe o perioadă rămasă din cea reprezentând cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

De asemenea, impozitul suplimentar pe cifra de afaceri (ICAS), de 0,5% pentru companiile de petrol și gaze naturale, se va elimina din anul 2027, conform proiectului.

Și aici se va aplica o prevedere referitoare la continuarea respectării obligației de păstrare în patrimoniu, de către contribuabili, a imobilizărilor în curs de execuție/activelor în situația în care au scăzut la calculul ICAS valoarea imobilizărilor în curs de execuție/activelor.

Din anul 2027 se va elimina și așa-numita „taxă pe stâlp”. E vorba de actualul impozit pe construcții, de 0,5% sau 0,25%, aplicat companiilor care dețin construcții speciale. „În contextul evaluării efectelor pe care impozitul pe construcții îl are asupra anumitor sectoare de activitate se propune abrogarea acestui impozit începând cu anul fiscal 2027/anul fiscal modificat care începe în anul 2027” - spune Ministerul Finanțelor acum.

Scade suma fără taxe la salariul minim, de la 1 iulie 2026

Ministerul Finanțelor mai propune, în proiectul de Ordonanță de urgență, scăderea de la 300 de lei la 200 de lei a sumei din salariul minim care nu se taxează, începând de la 1 iulie 2026, atunci când salariul minim brut crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei pe lună.

„Având în vedere faptul că scopul măsurii este sprijinirea salariaților cu salariul de încadrare la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin act normativ, se propune menținerea măsurii potrivit căreia, pentru suma de 300 lei/lună reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, până la data de 30 iunie 2026, respectiv pentru suma de 200 de lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026, în anumite condiții” - se arată în nota de fundamentare.

Regimul fiscal se aplică, începând cu veniturile lunii ianuarie 2026, în cazul persoanelor fizice care au salariul de încadrare, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Măsura se aplică pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază pentru care: - venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.300 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2026 – 30 iunie 2026, respectiv nivelul de 4.600 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 iulie 2026 – 31 decembrie 2026.

Totodată, se propune, între condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ, ca nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, să nu fie diminuat în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului și data de 31 decembrie 2026, pentru a atinge nivelul salariului de bază minim 27 brut pe țară garantat în plată în vederea aplicării acestui regim fiscal.

De asemenea, de această măsură beneficiază și persoanele nou angajate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, inclusiv, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Termen eFactura mai mare

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura crește de la 5 zile calendaristice la 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii.



