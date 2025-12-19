După ce s-a certat cu patronii ANAT, ministrul Economiei schimbă condițiile de acordare a ajutoarelor pentru participarea firmelor la târgurile de turism: „De la «primul venit» la «cel mai potrivit»”

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, care s-a certat de mai multe ori cu patronii de agenții de turism membre ANAT, a lansat un proiect de modificare a criteriilor prin care statul acordă ajutoare firmelor private, pentru a participa la târgurile internaționale de turism.

Miruță, care urmează să plece de la Ministerul Economiei la Ministerul Apărării, a luat astfel o ultimă măsură în domeniul turismului.

„Până acum, selecția pentru participarea la târgurile internaționale de turism funcționa, în practică, după un principiu simplu: cine trimite primul un e-mail prinde loc. Un astfel de mecanism nu poate produce rezultate reale pentru promovarea României, așa că schimbăm folosofia. De la «primul venit» la «cel mai potrivit». Introducem criterii măsurabile, evaluare în două etape și sistem de punctaj tocmai pentru a scoate din zona de arbitrar un proces care trebuie să fie transparent, predictibil și orientat spre performanță”, a declarat ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Radu Miruță.

Printr-un proiect de ordin de ministru, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) propune revizuirea criteriilor de selecție pentru accesarea Schemei de ajutor de minimis destinată participării întreprinderilor din domeniul turismului la manifestările expoziționale internaționale, în vederea unei reprezentări mai relevante și mai competitive a României pe piețele externe.

În acest context, MEDAT a publicat în transparență decizională un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 330/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis.

Potrivit proiectului de ordin, evaluarea și selecția participanților vor fi realizate de o comisie formată din responsabilii de stand, stabilită anual, iar procesul se va desfășura în două etape distincte: verificarea eligibilității și selecția pe bază de punctaj.

Prima etapă constă în verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, cu caracter eliminatoriu, care vizează, printre altele, deținerea licenței de turism sau a certificatului de clasificare, lipsa datoriilor la bugetul general consolidat, inexistența situațiilor de insolvență sau suspendare a activității, respectarea plafonului de ajutor de minimis în ultimii trei ani, precum și absența sancțiunilor pentru neparticiparea la manifestări expoziționale după semnarea acordurilor de finanțare.

În a doua etapă, întreprinderile eligibile vor fi evaluate pe baza unui sistem de punctaj care reflectă performanța și capacitatea de promovare pe piețele externe. Criteriile de evaluare includ numărul total de turiști străini atrași în ultimele 12 luni, numărul de turiști proveniți din țara în care are loc manifestarea expozițională, activitatea de promovare internațională și nivelul de inovare și digitalizare, precum și experiența profesională și nivelul de specializare al reprezentantului operatorului economic participant.

În completare, proiectul de ordin prevede clarificarea modalității de acordare a ajutorului de minimis și a procesului de evaluare, precum și îmbunătățirea mecanismelor administrative, pentru a asigura o implementare mai eficientă și mai transparentă a schemei.

Documentul poate fi consultat AICI (click). Propunerile, sugestiile și opiniile pot fi transmise în termen de 10 zile de la publicarea acestuia.