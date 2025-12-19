Salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, de la 1 iulie 2026. Ce cost vor suporta angajatorii și cu cât vor rămâne angajații „în mână” (proiect)

De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, va crește de la 4.050 de lei cât e în prezent, la 4.325 de lei lunar, inclusiv în firmele private, prevede un proiect de hotărâre de guvern pus vineri în transparență de Ministerul Muncii.

Acest lucru înseamnă o creștere de 6,8% a salariului minim față de nivelul actual, conform notei de fundamentare.

„În luna iunie 2026 tariful orar este de 24,496 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,334 ore pe lună, iar din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore/lună”, se mai arată în nota de fundamentare.

Din luna ianuarie 2026, durata medie lunară a timpului de muncă, determinată în condiţiile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, este de 166,667 ore/lună.

În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de 14,6 % din numărul total de salariați activi.

Astfel, de majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.

„Majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice prin stimularea ocupării, creșterii puterii de cumpărare a salariaților și reducerii muncii la negru”, conform documentului.

Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată influențează, pe lângă cei 1.759.027 de salariați direct afectați, și mult mai multe drepturi și obligații, cum ar fi:

modificarea salariului de bază minim brut pe țară determină creșterea contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate, întrucât acest calcul se raportează la salariul minim (Legea nr. 448/2006 art.78 alin.(3));

modificarea salariului de bază minim brut pe țară determină creșterea punctului de amendă, întrucât acesta se raportează la salariul minim (Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art.98).

„Măsura creșterii salariului minim afectează mai multe sectoare de activitate cum ar fi comerțul, transporturile și întreprinderile mici și mijlocii unde nivelul salariilor este mai mic față de medie cu influențe asupra creșterii cheltuielilor cu forța de muncă”, conform Ministerului Muncii.

Salariul minim brut 2026: Ce cost ar suporta patronii și cu cât ar rămâne angajații „în mână”

La salariul minim actual, de 4.050 de lei brut, de la 1 ianuarie 2025, salariul minim net pe care un angajat îl primește „în mână” este de 2574 lei, cu aplicarea scutirii de taxe pe suma de 300 de lei din salariul minim. Firmele suportă un cost salarial complet la salariul minim de 4.134 lei.

Dacă salariul minim brut ar crește la 4.325 de lei, cu menținerea sumei actuale de 300 de lei scutite de taxe, angajații ar primi „în mână” un salariul minim net de 2.735 lei, iar firmele ar suporta un cost salarial complet de 4.116 lei.

Așadar, patronii ar suporta o creștere de cost cu salariul minim de 282 lei (6,8%) în 2026 față de 2025.

Accesează și descarcă proiectul de HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată și nota de fundamentare: