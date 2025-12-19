Antifrauda ANAF a controlat o firmă din Giurgiu și a descoperit„abateri grave”. Sute de mii EUR încasări nefiscalizate

Antifrauda ANAF a descoperit, în urma unui control la o firmă din județul Giurgiu, încasări nefiscalizate de peste 2,56 milioane de lei (circa 500.000 EUR), aferente perioadei iulie-august 2025.

Fiscul susține că verificările au relevat „abateri grave de la legislația fiscală privind fiscalizarea veniturilor”. Concret, firma încasa în mod repetat plăți în numerar pentru servicii precum cazare, alimentație publică, servicii de bar, catering pentru evenimente și activități de divertisment, fără a avea și fără a utiliza o casă de marcat electronică fiscală (AMEF) și fără să emită documentele fiscale obligatorii.

„Valoarea totală a încasărilor nefiscalizate identificate pentru perioada iulie–august 2025 la acest operator se ridică la suma de 2.568.850 lei, realizată în afara sistemului fiscalizat, în lipsa unui aparat de marcat electronic fiscal cu jurnal electronic”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Ca urmare a celor constatate, inspectorii Antifraudă au aplicat măsurile legale aferente:

amendă contravențională în cuantum de 20.000 lei;

confiscarea sumei de 2.568.850 lei (echivalentul a aproximativ 500.000 euro);

suspendarea activității de prestări servicii către populație la punctul de lucru verificat, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și achitarea amenzii aplicate.

Antifrauda ANAF va desfășura, în perioada următoare, la nivel național, acțiuni de monitorizare a activităților economice, respectiv a gradului de conformare fiscală.

„Scopul principal al acestor acțiuni îl reprezintă creșterea gradului de conformare voluntară, conform prevederilor legislației fiscale, prevenirea încălcării normelor legale și asigurarea unui tratament fiscal corect și echitabil pentru toți operatorii economici”, precizează Fiscul.

Inspectorii antifraudă vor urmări:

fiscalizarea integrală a veniturilor obținute din activitățile prestate;

utilizarea corespunzătoare a aparatelor de marcat electronice fiscale și emiterea documentelor fiscale aferente;

înregistrarea corectă și completă a operațiunilor economice;

respectarea obligațiilor fiscale declarative și de plată prevăzute de legislația fiscală.

„Acțiunile de monitorizare vor avea un caracter preponderent preventiv, fără a exclude, în situațiile în care se constată neconformări semnificative, declanșarea unor controale antifraudă și aplicarea măsurilor legale prevăzute de legislația fiscală”, se mai arată în comunicatul ANAF.

---

Citește și: