Taxe 2026 – 2027: OUG trenuleț, aprobată de Guvern. LISTA măsurilor pentru firme

Guvernul a aprobat marți seară proiectul de „OUG trenuleț”, care aduce o serie de modificări importante pentru antreprenori, printre care eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și a impozitului suplimentar pe cifra de afaceri (ICAS) începând cu anul 2027, păstrarea unei singure cote de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, schimbări la anumite termene legate de e-Factura, precum și alte măsuri fiscale.

Este vorba despre OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Pentru a se putea aplica, e nevoie ca documentul să se publice în Monitorul Oficial.

Adoptarea OUG trenuleț a fost confirmată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la finalul ședinței de guvern. Iată ce a declarat acesta:

„Ordonanța vizează măsuri de relansare economică și stimularea investițiilor. Cea mai importantă măsură pe care această Ordonanță o conține este cea de reducere a impozitului pe cifra de afaceri de la 1%, cât era în prezent, la 0,5% pentru anul 2026, urmată de eliminarea acestui impozit din 2027 și înlocuirea lui cu impozitul pe afiliați, impozitul pe cheltuieli sensibile ale companiilor, astfel încât acesta să nu mai frâneze dezvoltarea, să nu mai frâneze investițiile de care o să avem foarte mare nevoie pentru relansarea economică în 2026, ci să le stimuleze. Ne vom axa în special pe monitorizarea cheltuielilor sensibile, acolo unde avem informații certe, concrete, pentru că le monitorizăm, că se externalizează profitul, iar acest lucru se va face prin taxarea afiliaților.

Ne vom axa în special pe monitorizarea cheltuielilor sensibile, acolo unde avem informații certe, concrete, pentru că le monitorizăm, că se externalizează profitul, iar acest lucru se va face prin taxarea afiliaților. De asemenea, instituim o cotă unică, de 1%, pentru microîntreprinderi. Nu vor mai plăti 3%, vor plăti 1% toate microîntreprinderile sub 100.000 de euro. Este o măsură care ajută foarte mult micii antreprenori, care au nevoie de lichidități sau care au nevoie de resurse pentru dezvoltare în 2026. Este, de asemenea, o măsură de simplificare foarte importantă, pentru că în 2026 ar fi operat două cote pentru microîntreprinderi, era și foarte greu de operat, până la 60.000 de euro și între 60.000 de euro și 100.000 de euro, și cred că această măsură este binevenită în zona de microîntreprinderi, să avem o proporție potrivită între măsurile care privesc marile companii și măsurile care îi privesc pe antreprenori sau micii antreprenori.

Este o măsură care ajută foarte mult micii antreprenori, care au nevoie de lichidități sau care au nevoie de resurse pentru dezvoltare în 2026. Este, de asemenea, o măsură de simplificare foarte importantă, pentru că în 2026 ar fi operat două cote pentru microîntreprinderi, era și foarte greu de operat, până la 60.000 de euro și între 60.000 de euro și 100.000 de euro, și cred că această măsură este binevenită în zona de microîntreprinderi, să avem o proporție potrivită între măsurile care privesc marile companii și măsurile care îi privesc pe antreprenori sau micii antreprenori. De asemenea, eliminăm din 2027 așa-numita taxă pe construcții, denumită și taxă pe stâlp. O măsură foarte importantă, pentru că face parte din categoria de eliminare a frânelor în calea investițiilor și toate aceste tipuri de impozite nu făceau altceva decât să frâneze dezvoltarea și investițiile.

O măsură foarte importantă, pentru că face parte din categoria de eliminare a frânelor în calea investițiilor și toate aceste tipuri de impozite nu făceau altceva decât să frâneze dezvoltarea și investițiile. Avem, tot la acest capitol, măsuri care privesc consolidarea digitalizării prin extinderea și clarificarea anumitor prevederi din e-Factura. Aici am clarificat chestiuni legate de modul în care persoanele fizice pot să utilizeze e-Factura sau pot să folosească e-Factura .

. De asemenea, am simplificat mecanismele RO e-TVA , respectiv pentru reducerea sarcinilor administrative, printr-un control fiscal mai eficient, în sensul în care am clarificat modul în care se vor face deconturile de TVA și deconturile precompletate, chestiuni foarte importante pe care le-am făcut într-o strânsă consolidare cu mediul de business. Practic, sunt sugestii pe care le-am colectat de la mediul de business, despre care am vorbit mai multe luni de zile și acum le putem pune în practică.

, respectiv pentru reducerea sarcinilor administrative, printr-un control fiscal mai eficient, în sensul în care am clarificat modul în care se vor face deconturile de TVA și deconturile precompletate, chestiuni foarte importante pe care le-am făcut într-o strânsă consolidare cu mediul de business. Practic, sunt sugestii pe care le-am colectat de la mediul de business, despre care am vorbit mai multe luni de zile și acum le putem pune în practică. Toate aceste măsuri sunt importante și sunt un preambul, înainte de adoptarea bugetului din 2026. Diminuarea IMCA și o perspectivă de eliminare pentru taxa pe construcții și pentru ICAS, de asemenea, la finalul anului 2026, astfel încât marile companii să-și planifice planurile de business în consecință. Unele dintre ele nu aveau un termen limită, prin ordonanța adoptată astăzi au căpătat un termen limită, ceea ce ajută foarte mult în privința predictibilității fiscale.

Unele dintre ele nu aveau un termen limită, prin ordonanța adoptată astăzi au căpătat un termen limită, ceea ce ajută foarte mult în privința predictibilității fiscale. Vreau să vă confirm că această măsură care viza serele, solariile, ciupercăriile, silozurile, revine acolo unde era înainte de modificarea Codului fiscal, adică este 100% scutită de impozit pentru 2026. Nu pot să vă dau un impact strict pentru această categorie. Îmi doresc, bineînțeles, măsuri care să-l compenseze. Am luat această decizie în această ședință de guvern și va fi activă pentru anul 2026. Închizând o discuție publică foarte elaborată pe această temă, țin să spun că solarile, în accepțiunea inițială, nefiind construcții, oricum nu erau taxate. Dar nu e vorba numai de solarii aici, era vorba de întreaga categorie. Astăzi, decizia luată în ședința de guvern a fost să se aplice pentru întreg anul 2026. Practic, se prorogă până în 2027 aplicarea ei, cu scutire în 2026”.

LISTA principalelor măsuri pentru firme, conform OUG trenuleț

Impozitul pe venitul microîntreprinderii: doar 1%

Se elimină cota de impozitare de 3% pe venitul microîntreprinderii. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, vom avea o singură cotă de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, de 1%, aplicabilă firmelor cu cifra de afaceri până în 100.000 EUR.

În prezent, impozitul pe venitul microîntreprinderii este de 1% pentru firmele cu cifra de afaceri până în 60.000 EUR și 3% pentru firmele cu cifra de afaceri peste 60.000 EUR, dar până în 250.000 EUR.

Deja în Codul fiscal, pentru anul 2026, este prevăzută scăderea pragului maxim de la 250.000 la 100.000 EUR, cifră de afaceri pentru impozitul pe microintreprindere, dar prin modificarea care urmează să se decidă conform proiectului de ordonanță, va scădea și cota de impozitare de la 3% la 1% pentru acele microîntreprinderi care au cifra de afaceri peste 60.000 EUR (până în plafonul de 100.000 EUR).

Eliminarea impozitelor IMCA, ICAS și a „taxei pe stâlp”, din 2027

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicat firmelor cu cifra de afaceri peste 50 milioane EUR, se reduce de la 1% la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 și se elimină începând din 2027.

Se instituite o prevedere referitoare la continuarea respectării obligației de păstrare în patrimoniu, de către contribuabili, a imobilizărilor în curs de execuție/activelor în situația în care au scăzut la calculul IMCA valoarea imobilizărilor în curs de execuție/activelor potrivit indicatorilor I și A pe o perioadă rămasă din cea reprezentând cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

De asemenea, impozitul suplimentar pe cifra de afaceri (ICAS), de 0,5% pentru companiile de petrol și gaze naturale, se va elimina din anul 2027, conform proiectului.

Și aici se va aplica o prevedere referitoare la continuarea respectării obligației de păstrare în patrimoniu, de către contribuabili, a imobilizărilor în curs de execuție/activelor în situația în care au scăzut la calculul ICAS valoarea imobilizărilor în curs de execuție/activelor.

Din anul 2027 se va elimina și așa-numita „taxă pe stâlp”. E vorba de actualul impozit pe construcții, de 0,5% sau 0,25%, aplicat companiilor care dețin construcții speciale.

Se instituie o prevedere referitoare la continuarea respectării obligației de păstrare în patrimoniu, de către contribuabili, a imobilizărilor în curs de execuție/activelor în situația în care au scăzut la calculul IMCA valoarea imobilizărilor în curs de execuție/activelor potrivit indicatorilor I și A pe o perioadă rămasă din cea reprezentând cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

De asemenea, impozitul suplimentar pe cifra de afaceri (ICAS), de 0,5% pentru companiile de petrol și gaze naturale, se va elimina din anul 2027, conform proiectului.

Și aici se va aplica o prevedere referitoare la continuarea respectării obligației de păstrare în patrimoniu, de către contribuabili, a imobilizărilor în curs de execuție/activelor în situația în care au scăzut la calculul ICAS valoarea imobilizărilor în curs de execuție/activelor.

Din anul 2027 se va elimina și așa-numita „taxă pe stâlp”. E vorba de actualul impozit pe construcții, de 0,5% sau 0,25%, aplicat companiilor care dețin construcții speciale.

Scade suma fără taxe la salariul minim, de la 1 iulie 2026

Ministerul Finanțelor mai propune, în proiectul de Ordonanță de urgență, scăderea de la 300 de lei la 200 de lei a sumei din salariul minim care nu se taxează, începând de la 1 iulie 2026, atunci când salariul minim brut crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei pe lună.

Totodată, se menține suma de 300 lei fără taxe la salariul minim până la data de 30 iunie 2026.

Regimul fiscal se aplică, începând cu veniturile lunii ianuarie 2026, în cazul persoanelor fizice care au salariul de încadrare, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Măsura se aplică pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază pentru care: - venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.300 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2026 – 30 iunie 2026, respectiv nivelul de 4.600 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 iulie 2026 – 31 decembrie 2026.

Totodată, se propune, între condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ, ca nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, să nu fie diminuat în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului și data de 31 decembrie 2026, pentru a atinge nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vederea aplicării acestui regim fiscal.

De asemenea, de această măsură beneficiază și persoanele nou angajate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, inclusiv, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Termen eFactura mai mare

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura crește de la 5 zile calendaristice la 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii.

RO e-TVA: Se elimină anumite obligații

Se abrogă prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2024 referitoare la obligația firmelor de a răspunde la „Notificarea de conformare RO e-TVA”.

Se suspendă aplicarea dispozițiilor care reglementează transmiterea „Notificării de conformare RO e-TVA” în cazul contribuabililor care aplică sistemul TVA la încasare, până la data de 30 septembrie 2026, dată până la care vor fi disponibile instrumentele informatice necesare pentru includerea informațiilor relevante în decontul precompletat RO e-TVA.

Impozit pe venit

Se va majora cota de impozit de la 10% la 16 % aplicată asupra venitului brut reprezentând bunuri și/sau servicii primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia, precum și sume plătite unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la acesta, peste prețul pieței pentru astfel de bunuri ori servicii.

Totodată, se menține sistemul reținerii la sursă a impozitului la momentul acordării acestor venituri de către plătitorii de venit. Măsura are în vedere impozitarea acestor venituri și a veniturilor sub formă de dividende prin aplicarea unei cote cu același nivel și intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2026.