Brandul românesc iHunt, de electronice și electrocasnice, amendă de mii de EUR pentru cookie-uri

Firma românească ce deține brandul iHunt, de telefoane și alte electronice și electrocasnice, a fost amendată cu aproape 4.000 EUR de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Investigația la firma S.C. iHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT SA a fost declanșată în urma unei sesizări formulate de o persoană fizică, care a semnalat o posibilă încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Sancțiunea a fost aplicată în urma investigației care a arătat că pe site-ul operatorului au fost stocate cookie-uri care nu erau necesare din punct de vedere tehnic pe dispozitivele utilizatorilor, fără o informare corespunzătoare și fără obținerea consimțământului prealabil expres al acestora.

„S-a constatat că operatorul a permis stocarea de informații și obținerea accesului la informațiile stocate pe echipamentele utilizatorilor, cu ocazia accesării site-ului deținut, prin intermediul anumitor module cookies care nu erau necesare din punct de vedere tehnic, instalate în terminalul utilizatorului înainte de exprimarea opțiunii acestuia de consimțământ”, transmite ANSPDCP.

Ca atare, firma a fost sancționată cu amendă în cuantum de 20.000 lei (circa 4.000 EUR), pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 506/2004, potrivit cărora stocarea de informații sau obținerea accesului la informația stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator, este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a condițiilor prevăzute de acest alineat.

iHunt Technology Import-Export (simbol bursier HUNT) este o companie listată pe piața AeRO, controlată de antreprenorul Cezar Cătălin Stroe. Fondată în 2015, firma activează pe piața de electronice și electrocasnice, concentrându-se pe importul și comercializarea, în principal în România, de telefoane mobile, gadgeturi, accesorii și produse din categoria „smart home”, sub marca proprie iHunt.

În 2024, firma a raportat afaceri de 45.950.219 lei, un profit net de 1.034.081 lei și un număr de 21 de angajați, revenind astfel pe profit după un an dificil. În 2023, firma a făcut afaceri de 43.250.308 lei, însă a încheiat exercițiul financiar cu o pierdere de 1.372.118 lei, conform datelor disponibile la Ministerul Finanțelor.