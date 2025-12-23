Skip to content

Ce impozite vor plăti firmele pe clădiri în 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța și alte mari orașe din România

Sursă: Dreamstime.com

Marile orașe din România au adoptat deja nivelul impozitelor locale pe anul 2026. Pentru antreprenori, discuții au fost până în ultimul moment în ceea ce privește impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice. 

Până acum, legea prevedea o cotă de impozitare cuprinsă între 0,08% și 0,2% din valoarea de evaluare a clădirii. Guvernul voia să crească însă limitele obligatorii, între 0,2% și 1,5% - lucru care ar fi afectat masiv întreprinzătorii care au apartamente pe firmă sau hotelierii. 

În cele din urmă, impozitele vor crește la valorile de mai sus, dar de la 1 ianuarie 2027 (OUG 78/2025). 

Concret, conform reglementărilor actuale, firmele vor fi impozitate obligatoriu cu 0,2% - 1,3% din valoarea de evaluare pentru clădirile nerezidențiale și cu 0,08% - 0,2% din valoarea de evaluare a clădirilor rezidențiale.

Separat față de cotele obligatorii stabilite prin lege, consiliile locale au dreptul să adauge cote adiționale de până la 100%. Fiecare comunitate decide cotele în plus, în funcție de nevoile de finanțare, dar și de politicile de încurajare a antreprenorilor, prin impozite mai mici. 

Iată, mai jos, ce au decis principalele orașe din țară: 

București

  • Clădiri rezidențiale - 0,2%
  • Clădiri nerezidențiale - 1,5%

Cluj-Napoca

  • Clădiri rezidențiale - 0,1%
  • Clădiri nerezidențiale - 1%

Timișoara

  • Clădiri rezidențiale - 0,1%
  • Clădiri nerezidențiale - 1,3% + 16%

Iași

  • Clădiri rezidențiale - 0,1% 
  • Clădiri nerezidențiale - 1,1% 

Constanța

  • Clădiri rezidențiale - 0,2%
  • Clădiri nerezidențiale - 1,3% + 30,8%

Brașov

  • Clădiri rezidențiale - 0,2% + 0,1% (majorare de 50%)
  • Clădiri nerezidențiale - 1,3% + 0,5% (majorare de 38,5%)

Sibiu

  • Clădiri rezidențiale - 0,2% + 25%
  • Clădiri nerezidențiale - 1,3% + 16%

Oradea

  • Clădiri rezidențiale - 0,3% (0,2%+0,1%) - prin aplicarea cotei adiționale de 50%
  • Clădiri nerezidențiale - 1,15%

Craiova 

  • Clădiri rezidențiale - 0,2%
  • Clădiri nerezidențiale - 1,3% + 10%

