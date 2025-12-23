Noi reguli privind angajarea lucrătorilor străini în România – proiect de OUG

Guvernul a lansat marți, în dezbatere publică, un proiect de OUG privind angajarea lucrătorilor străini în România, care prevede, printre altele, crearea unei platforme oficiale ce va funcționa ca un „punct unic de interacțiune” între angajatori, agențiile de plasare a forței de muncă și autorități.

Este vorba despre proiectul Ordonanței de urgență privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor străini, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Conform Executivului, inițiativa legislativă răspunde unei realități economice și sociale majore: deficitul accentuat de forță de muncă din mai multe sectoare ale economiei românești, concomitent cu necesitatea consolidării mecanismelor de protecție a lucrătorilor străini, a prevenirii exploatării prin muncă și a combaterii migrației ilegale.

Ce schimbări se propun, pe scurt:

Digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaționalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacțiune între angajatori, agenții de plasare și autoritățile statului. Angajatorii ori agențiile de plasare a străinilor, după caz, vor depune o cerere unică, iar aceasta, după verificări integrate ale instituțiilor statului român, se va încheia, după caz, cu eliberarea vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă.

Introducerea cererii unice, care simplifică și eficientizează procedurile administrative necesare angajării lucrătorilor străini;

Înregistrarea obligatorie a angajatorilor care doresc să încadreze în muncă cetățeni din state terțe, într-un registru oficial;

Reglementarea clară a activității agențiilor de plasare, printr-un mecanism de autorizare bazat pe criterii obiective de eligibilitate, reputație profesională și capacitate financiară;

Introducerea Listei ocupațiilor deficitare, aprobată prin hotărâre a Guvernului și actualizată periodic, ca instrument transparent de corelare a admisiei lucrătorilor străini cu nevoile reale ale pieței muncii din România;

Diferențierea clară a vizelor de muncă, în funcție de tipul de lucrător;

Alinierea legislației naționale la standardele europene și internaționale în materie de migrație, respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și combaterea traficului de persoane.

Pentru a desfășura activitatea de plasare a străinilor pe piața muncii din România, agenția de plasare este obligată să constituie, anterior emiterii autorizației, un depozit financiar într-un cont distinct, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora.

Conform proiectului de OUG, valoarea depozitului financiar este de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul BNR din ziua constituirii, pentru un număr de până la 1.000 de străini plasați.

Pentru fiecare suplimentare de până la 1.000 de străini plasați, valoarea depozitului financiar se majorează cu 100.000 euro, echivalent în lei la cursul BNR din ziua depunerii.

Depozitul financiar are ca destinație garantarea obligațiilor agenției de plasare și acoperirea următoarelor cheltuieli:

a) costurile privind întoarcerea în statul de origine sau într-un alt stat unde are drept de ședere legală a străinilor plasați ca urmare a încetării, anulării sau revocării dreptului de ședere în România;

b) cheltuielile suportate de autorități pentru cazarea, masa, îngrijirea sau sprijinul străinilor plasați aflați în situații de vulnerabilitate sau risc precum și a celor prevăzuți la lit. a);

c) contravaloarea amenzilor contravenționale aplicate agenției de plasare a forței de muncă a străinilor în baza prezentei ordonanțe de urgență, cuprinse în titluri executorii și care nu au achitate în termenul legal.

Depozitul financiar constituit trebuie menținut pe toată durata valabilității autorizației agenției de plasare a străinilor.

O altă regulă este că agenției de plasare îi va fi interzis să perceapă de la străinii plasați comisioane, tarife sau taxe ori să le solicite constituirea de garanții sau depozite pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de aceștia prin contractul de plasare.

De asemenea, pentru a putea încadra în muncă străini pe teritoriul României, angajatorii trebuie să se înregistreze în platforma WorkinRomania.Gov.ro. Pentru a le putea fi aprobată înregistrarea, aceștia trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care:

a) să nu înregistreze obligații restante la bugetul general consolidat;

b) angajatorii persoane juridice desfășoară activitate de minimum un an în domenii de activitate compatibile cu ocupațiile deficitare cuprinse în ”Lista ocupațiilor deficitare”, prevăzută la art.1 alin. (2). Această condiție nu se aplică în cazul angajării străinilor prevăzuți la art. art. 271 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) să nu fi fost sancționați potrivit art. 134 pct. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e1 ) din Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților – REGES-ONLINE, în ultimele 6 luni anterioare soluționării cererii.

Angajatorii care încadrează în muncă străini înregistrați în platforma electronică sunt înregistrați automat în „Registrul angajatorilor străinilor – R.A.S.”. Agențiile de plasare autorizate sunt înscrise automat în „ Registrul agențiilor de plasare a străinilor-R.A.P.S.”.

Printre altele, documentul prevede că desfășurarea oricărei activități de plasare a străinilor în perioada de suspendare a autorizației, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare străin plasat la muncă pe teritoriul României.

Accesează și descarcă proiectul de OUG privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor străinilor, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.