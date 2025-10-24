Daruri de nuntă, ceramică handmade în Sibiu și frizerie – Știri despre afaceri locale din România 2025

Psiholog, către contabilii antreprenori: „Niciodată să nu mai puneți clientul mai presus de voi! Cu cât îi dai mai mult, cu atât cere mai mult”

Cunoscutul principiu de afaceri „clientul nostru, stăpânul nostru” nu este valabil în viața reală, consideră psihologul Costin Dămășaru, care i-a îndemnat pe antreprenorii din domeniul contabilității să nu mai pună clientul mai presus de ei. „Niciodată să nu mai puneți clientul mai presus de voi! Pentru că, cu cât îi dai mai mult clientului, cu...