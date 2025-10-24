Skip to content

Daruri de nuntă, ceramică handmade în Sibiu și frizerie – Știri despre afaceri locale din România 2025

Sursă: © Cristian Manea | Dreamstime.com

O femeie din Iași a făcut o afacere din darurile de nuntă, cu o investiție inițială de 5.000 EUR, o tânără din județul Sibiu a investit 10.000 EUR într-o afacere cu vase de ceramică handmade și un ploieștean s-a întors din Germania și și-a deschis o frizerie. StartupCafe.ro vă prezintă o selecție de știri locale despre idei de afaceri din România.

Iată câteva idei de afaceri autohtone de succes:

  • Iași: A transformat darul de nuntă într-o afacere de succes! Iată povestea incredibilă a Alinei Alexăndroaie, fondatoarea Magenta Events –BZI
  • Sibiu: De la inginerie și informatică, la ceramică: Felicia, o tânără din Mediaș, a investit peste 10.000 de euro în propria afacere: E cel mai frumos lucru din lume să creezi artă din pământ – Turnul Sfatului
  • Prahova: A renunțat la munca din Germania pentru o mică afacere în Ploiești – Observatorul Prahovean
  • Mureș: De la muncă în străinătate, la propria afacere în România. Povestea lui Iulian, fondatorul Green Kitchen – Daily Business

---

