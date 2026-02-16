Skip to content

Chinezii de la Alibaba lansează o nouă versiune a inteligenței artificiale Qwen

Sursă: © Grejak | Dreamstime.com

Colosul chinez Alibaba a lansat un nou model de inteligență artificială, Qwen 3.5, conceput să execute sarcini complexe independent, cu îmbunătățiri semnificative în performanță și costuri, potrivit Reuters.

Compania încearcă să atragă mai mulți utilizatori către aplicația sa de chatbot Qwen în China

Ca celelalte modele Qwen, și acesta este disponibil în mod open source, pe platforme ca Hugging Face. Alibaba spune că noul model 3.5 este cu 60% mai ieftin de utilizat și de 8 ori mai bun la procesarea sarcinilor mai complexe decât predecesorul său imediat.

Modelul are capacitatea de a lua acțiuni independent pe aplicații mobile și desktop, sau ceea ce compania numește „capabilități agentice vizuale”.

„Construit pentru era inteligenței artificiale agentice, Qwen3.5 este conceput pentru a ajuta dezvoltatorii și companiile să se miște mai rapid și să facă mai mult cu același calcul, stabilind un nou reper pentru capacitatea pe unitate de cost de inferență”, a spus Alibaba.

Acesta cuprinde 397 miliarde de parametri în total, dar activează câte 17 miliarde odată în funcție de cerință, optimizând atât viteza, cât și costul fără a sacrifica capacitatea. De asemenea, cu noul model, Qwen extinde suportul pentru limbi și dialecte de la 119 la 201.

Modelul „open-weight” Qwen 3.5 se află în competiție directă pe piața chineză cu aplicația AI dezvoltată de compania mamă a TikTok, Doubao, și cu DeepSeek, care ar urma să lanseze un nou model AI în curând.

