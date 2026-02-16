Compania mamă a TikTok, ByteDance, lansează un model AI nou

ByteDance a lansat modelul Doubao 2.0, o versiune îmbunătăţită a celei mai utilizate aplicaţii de inteligenţă artificială din China, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Lansarea are loc în contextul în care mai multe firme chineze încearcă să atragă atenţia publicului intern şi internaţional în perioada Anului Nou Lunar, care a început duminică.

Anul trecut, atât ByteDance, cât şi rivala Alibaba au fost surprinse de ascensiunea rapidă a DeepSeek, care a şocat Silicon Valley şi investitorii globali cu un model comparabil cu cele mai avansate produse ale OpenAI, dar dezvoltat aparent la costuri mult mai reduse.

Lansarea Doubao 2.0, înaintea unui nou model anticipat de la DeepSeek, este văzută ca o mişcare menită să evite repetarea scenariului de anul trecut.

ByteDance a prezentat anterior şi modelul de generare video Seedance 2.0, care a devenit viral pe reţelele sociale din China şi a primit aprecieri şi pe platforma X, inclusiv din partea proprietarului acesteia, Elon Musk.

Compania poziţionează Doubao 2.0 pentru „era agenţilor”, o etapă în care modelele AI sunt aşteptate să execute sarcini complexe din lumea reală, nu doar să răspundă la întrebări.

Versiunea „Pro” a modelului include capacităţi avansate de raţionament şi execuţie de sarcini în mai mulţi paşi, comparabile cu GPT-5.2 de la OpenAI şi Gemini 3 Pro de la Google, potrivit ByteDance, care susţine totodată că a redus costurile de utilizare cu aproximativ un ordin de mărime.

„Acest avantaj de cost va deveni şi mai important pe măsură ce sarcinile complexe din lumea reală implică inferenţe la scară largă şi generare în mai mulţi paşi, consumând un volum mare de tokeni”, a transmis compania.

Potrivit datelor furnizate de QuestMobile la sfârşitul lunii decembrie, Doubao este liderul aplicaţiilor chatbot AI din China, cu 155 milioane utilizatori activi săptămânal, în timp ce DeepSeek ocupă locul al doilea, cu 81,6 milioane.

Totuşi, lansarea Doubao 2.0 vine într-un moment de presiune din partea competitorilor interni. Pe 6 februarie, Alibaba a anunţat o campanie de cupoane în valoare de 3 miliarde de yuani (400 milioane dolari) pentru a atrage utilizatori către aplicaţia sa Qwen AI, permiţând utilizarea stimulentelor direct în chatbot pentru achiziţii de alimente şi băuturi.

Conform QuestMobile, această campanie a dus la creşterea utilizatorilor activi zilnic ai Qwen de la 7 milioane la 58 de milioane, apropiindu-se la doar 23 de milioane de nivelul Doubao în aceeaşi zi.