Skip to content

Compania mamă a TikTok, ByteDance, lansează un model AI nou

Compania mamă a TikTok, ByteDance, lansează un model AI nou
Sursă: © Tang90246 | Dreamstime.com

ByteDance a lansat modelul Doubao 2.0, o versiune îmbunătăţită a celei mai utilizate aplicaţii de inteligenţă artificială din China, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Lansarea are loc în contextul în care mai multe firme chineze încearcă să atragă atenţia publicului intern şi internaţional în perioada Anului Nou Lunar, care a început duminică.

Anul trecut, atât ByteDance, cât şi rivala Alibaba au fost surprinse de ascensiunea rapidă a DeepSeek, care a şocat Silicon Valley şi investitorii globali cu un model comparabil cu cele mai avansate produse ale OpenAI, dar dezvoltat aparent la costuri mult mai reduse.

Lansarea Doubao 2.0, înaintea unui nou model anticipat de la DeepSeek, este văzută ca o mişcare menită să evite repetarea scenariului de anul trecut.

ByteDance a prezentat anterior şi modelul de generare video Seedance 2.0, care a devenit viral pe reţelele sociale din China şi a primit aprecieri şi pe platforma X, inclusiv din partea proprietarului acesteia, Elon Musk.

Compania poziţionează Doubao 2.0 pentru „era agenţilor”, o etapă în care modelele AI sunt aşteptate să execute sarcini complexe din lumea reală, nu doar să răspundă la întrebări.

Versiunea „Pro” a modelului include capacităţi avansate de raţionament şi execuţie de sarcini în mai mulţi paşi, comparabile cu GPT-5.2 de la OpenAI şi Gemini 3 Pro de la Google, potrivit ByteDance, care susţine totodată că a redus costurile de utilizare cu aproximativ un ordin de mărime.

„Acest avantaj de cost va deveni şi mai important pe măsură ce sarcinile complexe din lumea reală implică inferenţe la scară largă şi generare în mai mulţi paşi, consumând un volum mare de tokeni”, a transmis compania.

Potrivit datelor furnizate de QuestMobile la sfârşitul lunii decembrie, Doubao este liderul aplicaţiilor chatbot AI din China, cu 155 milioane utilizatori activi săptămânal, în timp ce DeepSeek ocupă locul al doilea, cu 81,6 milioane.

Totuşi, lansarea Doubao 2.0 vine într-un moment de presiune din partea competitorilor interni. Pe 6 februarie, Alibaba a anunţat o campanie de cupoane în valoare de 3 miliarde de yuani (400 milioane dolari) pentru a atrage utilizatori către aplicaţia sa Qwen AI, permiţând utilizarea stimulentelor direct în chatbot pentru achiziţii de alimente şi băuturi.

Conform QuestMobile, această campanie a dus la creşterea utilizatorilor activi zilnic ai Qwen de la 7 milioane la 58 de milioane, apropiindu-se la doar 23 de milioane de nivelul Doubao în aceeaşi zi.

Smart Tech

Se lansează o nouă alianță IT globală. Primele companii membre: Microsoft, Amazon, Google, Ericsson, SAP și altele

Irina Scarlat

O româncă, în echipa de conducere a unui investitor britanic în startup-uri AI și crypto. Diferența între venture builder-ul Improbable și un fond de investiții 

Achiziție în IT-ul românesc: Zitec cumpără o firmă de software și integrează fondatorii în echipă

inteligenta artificiala

Comunitățile de business din România, Moldova și Ucraina se reunesc la București pentru o conferință de soluții AI & Big Data

amazon-dreamstime.jpg

Amazon ar putea lansa o piață unde site-urile media își pot vinde conținutul către companii de inteligență artificială

mistralai

Startup-ul francez Mistral, investiție de 1,2 miliarde EUR în centre de date pentru AI, în Suedia