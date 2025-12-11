A primit pe mână aproape 1 miliard EUR pentru investiții în inovație și startup-uri europene. VIDEO interviu cu Martin Kern, directorul EIT

Institutul European pentru Inovare și Tehnologie (EIT) are alocați aproape 1 miliard de euro pentru investiții în inovație și startup-uri europene tech, în perioada 2026-2028, dar apoi nu se știe încă dacă și sub ce formă își va continua activitatea EIT, odată ce va fi adoptat viitorul buget multianual al Uniunii Europene, pe perioada 2028-2034. Într-un interviu video pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, directorul EIT, Martin Kern a explicat ce oportunități oferă organizația pe care o conduce și a făcut și precizări despre viitorul, încă incert, al Institutului.

EIT, prin comunitățile sale de inovare, a sprijinit 10.000 de firme, care valorează acum 72 de miliarde de euro acum și format 1,3 milioane de cursanți, potrivit directorului Kern. Un exemplu este Prime Batteries, de lângă București, iar acum și startup-ul clujean de tehnologie medicală dotLumen a primit susținerea EIT.

Organizația europeană, finanțată din bugetul Uniunii Europene, prin programul Horizon, mai are încă mult de investit. Recent, la evenimentul EIT Awards, de la Budapesta, directorul EIT, germanul Martin Kern, ne-a acordat un interviu despre oportunitățile pe care le pot accesa și antreprenorii români:

„Există o gamă largă de oportunități”

StartupCafe.ro: Vă mulțumesc pentru acest interviu, domnule director Kern. În primul rând, aș dori să vă felicit pentru alocarea de aproape 1 miliard de euro aprobată recent de Consiliul de Administrație al EIT. Cum vor fi cheltuiți acești bani?

Martin Kern: Miliardul de euro alocat de Consiliul de Administrație al EIT în urmă cu aproximativ două luni merge către comunitățile noastre de cunoaștere și inovare. EIT are acum 10 astfel de comunități. Avem comunități de inovare care abordează digitalizarea, energia verde, schimbările climatice, sănătatea, materiile prime, alimentația, mobilitatea urbană și producția. Iar mai recent, am înființat comunități de inovare și în domeniul creativității culturale. Și cea mai recentă, chiar acum două săptămâni, în domeniul apei. Așadar, ele acoperă mari provocări societale și încearcă să identifice un focus în cadrul acestor provocări unde există cel mai mare potențial de inovare.

În aceste domenii, ele oferă trei tipuri de sprijin… Oferă sprijin pentru crearea de afaceri, pentru a ajuta startup-urile să fie create și apoi să crească și să se scaleze pentru a avea un impact asupra provocărilor societale. Și, bineînțeles, pentru a crea locuri de muncă și a sprijini competitivitatea Europei.

De asemenea, ele finanțează și susțin proiecte de inovare, așa cum le numim noi. Acestea sunt inovații colaborative, în care organizații de cercetare, companii și universități lucrează împreună pentru a rezolva provocări foarte specifice și pentru a aduce pe piață produse și servicii care pot răspunde acestor provocări.

Iar în al treilea rând, au programe de educație și competențe.

Ceea ce este foarte unic la aceste comunități de inovare nu este doar faptul că acoperă o provocare societală atât de mare, ci și că sunt prezente la nivel local. Astfel, există 70 de hub-uri în întreaga Europă. Este o abordare bazată pe teritoriu și sunt gândite pe termen lung. Ele sunt acolo timp de 15 ani.

Revenind la miliardul de euro, acesta este împărțit, pe baze competitive, între aceste comunități de inovare pentru a le sprijini activitățile. Acest lucru se va întâmpla în anii 2026–2028. Și ultimul punct, pe care îl consider foarte important, nu este vorba doar despre finanțarea care vine de la Uniunea Europeană, din programul Horizon Europe — acesta este miliardul de euro — ci există un efect de levier de multiplicare a investiției de 5 ori, istoric, în activitățile EIT, ceea ce înseamnă că pentru acest miliard de euro, alte 5 miliarde de euro din capital public și privat și investiții vor fi mobilizate pentru aceste activități.

Așadar, acest lucru poate avea un impact foarte, foarte substanțial pentru competitivitatea din Europa, dar și asupra acestor provocări globale.

StartupCafe.ro: Ați menționat oportunitățile pentru startup-uri. Le puteți spune antreprenorilor români cum pot accesa acești bani?

Martin Kern: Există o gamă largă de oportunități. În România avem un punct național de contact, avem un responsabil al comunității EIT. Ei sunt cele mai bune prime puncte de contact.

Dar haideți să parcurgem diferitele categorii…

Dacă ești student și ești interesat sau vrei să dobândești competențe în tehnologii, în special și competențe pentru a deveni antreprenor, nu doar cunoștințe tehnice, ci și cunoștințe despre cum să creezi o companie și să o faci de succes, atunci acest lucru este ceva ce EIT poate oferi. Și avem toate ofertele noastre educaționale în Campusul nostru de Inovare. Și, bineînțeles, în funcție de domenii, poți fi îndrumat acolo de către persoanele din teren din România.

În al doilea rând, dacă ești un startup sau chiar dacă ai doar o idee și vrei să creezi o companie din această idee, există programe precum Jump Startup, care este subiectul conferinței de astăzi, chiar în timp ce vorbim au loc premiile, care te ajută printr-un parcurs de câteva luni. Primești expertiză, primești training, primești mentorat pentru a transforma ideea ta într-o companie. Acesta este parcursul Jump Startup.

Este pentru o etapă foarte timpurie, dar este și pentru companii care există deja și se vor scala în România.

Și avem o poveste de succes minunată, care este Prime Batteries, companie care a fost sprijinită de InnoEnergy, una dintre cele 10 comunități ale noastre de inovare. I-au ajutat să se extindă, să se scaleze, să construiască giga-fabrica de lângă București.

Acesta este sprijinul venture.

Iar în al treilea rând, există apeluri pentru proiecte de inovare. Dacă reprezinți o universitate sau dacă lucrezi într-o organizație de cercetare sau dacă vii din mediul de afaceri, poți aplica la aceste oportunități din cele 10 comunități de cunoaștere și inovare pentru a realiza proiecte de inovare colaborativă.

Și astfel, să transformi acea colaborare într-o soluție, într-un produs, într-un serviciu.

Viitorul EIT în bugetul UE 2028-2034

StartupCafe.ro: Dar ce se întâmplă după perioada de după 2027? Recent, Sifted.eu, o publicație afiliată Financial Times, a relatat că nu există alocări pentru EIT în cadrul bugetului multianual 2028–2034, așa cum a fost propus de Comisia Europeană. Puteți confirma această informație? Ce se întâmplă acolo?

Martin Kern: Sifted a relatat două lucruri. În primul rând, au arătat, într-unul dintre clasamentele lor, de fapt, că EIT, în regiune, este investitorul numărul unu pe baza cercetării și metodologiei lor. EIT a fost clasat drept cel mai important investitor în inovare din Europa, ceea ce, desigur, ne face foarte mândri.

În același timp, există o discuție, în desfășurare, despre viitor, despre viitorul programului-cadru pentru cercetare și inovare de după 2027 (Horizon - n.r.). Acolo, suntem foarte bucuroși că tipul de activități pe care le desfășoară EIT sunt menționate: colaborarea, conexiunea dintre cercetare, afaceri și educație, precum și activitățile specifice despre care am vorbit mai devreme, sprijinirea companiilor, sprijinirea competențelor și a educației antreprenoriale. Este adevărat că nu se menționează în mod specific cum vor fi livrate aceste activități, dar aceasta este încă, desigur, o discuție care trebuie să urmeze și să definească mai detaliat cine va implementa aceste activități.

Având în vedere palmaresul nostru, având în vedere rezultatele noastre, faptul că am sprijinit 10.000 de companii, care valorează acum 72 de miliarde de euro, că am format 1,3 milioane de cursanți și că continuăm să livrăm acest tip de rezultate pentru comunitățile noastre de inovare, suntem, desigur, optimiști că EIT va primi un mandat și pe viitor. Dar, bineînțeles, așteptăm cu interes să evoluăm în continuare, să ne dezvoltăm în continuare, să ne îmbunătățim și mai mult modelul în această direcție.

StartupCafe.ro: Dar EIT, ca instituție, ca organism independent, va exista și după 2027?

Martin Kern: În acest moment, mandatul EIT este din 2020 până în 2027. Aceasta este perioada în care proiectele noastre se derulează. Aceasta este perioada în care am primit mandatul de a implementa 3 miliarde de euro pentru a crea cele 10 comunități de cunoaștere și inovare care livrează rezultate. Discuția despre cum exact va fi livrat acest tip de sprijin după 2027 este în mâinile Uniunii Europene. Așa cum am spus, noi, din partea EIT, așteptăm cu interes să vedem rezultatele acestei discuții.

„AI-ul este o tehnologie care poate stimula inovarea în orice provocare societală”

StartupCafe.ro: Cum se poziționează EIT în raport cu alte instrumente majore de inovare ale UE, precum Horizon Europe, Consiliul European pentru Inovare (EIC) sau instrumentul InvestEU?

Martin Kern: Sunt inițiative foarte diferite, cele pe care le-ați menționat. Să le luăm pe rând. Horizon Europe este actualul program-cadru pentru cercetare și inovare. Este un program-cadru pe șapte ani, iar EIT face parte din acesta. O mare parte din finanțarea EIT provine din pilonul de inovare al acestui program. Implementăm continuu activități finanțate de Horizon Europe.

Alte programe pe care le-ați menționat, precum Consiliul European pentru Inovare (EIC), sunt programe complementare EIT. Lucrăm foarte îndeaproape cu aceste programe. De exemplu, în cazul EIC, 15% dintre companiile care sunt scalate și care primesc sprijin financiar din partea EIC au fost anterior fie create de EIT prin ecosistemul său, fie au primit sprijin de la EIT. Așadar, există o complementaritate prin care EIT ajută la crearea unui „funnel” (pâlnie - n.r.) de companii, dintre care unele pot fi apoi accelerate și finanțate de EIC.

InvestEU este un alt instrument al Uniunii Europene pentru a atrage capital, pentru a atrage finanțare către companii și nu numai. Așadar, lucrăm, iar EIT a fost, de fapt, creat pentru a lucra în sinergie cu alte programe ale UE. Aceasta este situația în prezent. Așa cum am spus, discuția despre viitor este în desfășurare.

StartupCafe.ro: Ați anunțat lansarea EIT Water. Ce va aduce această nouă comunitate pentru inovarea din Europa?

Martin Kern: Suntem foarte bucuroși că am putut selecta unul dintre consorțiile care au aplicat la acest apel și să îl desemnăm drept EIT Water. Acest lucru a fost decis de consiliul nostru de administrație în urmă cu câteva săptămâni și îi avem astăzi pe scenă pentru a-și prezenta agenda. Așadar, ca toate comunitățile de inovare EIT, este axată pe o provocare societală amplă. În cazul EIT Water, aceasta este în domeniul apei, așadar legată de apa dulce, dar și de prevenirea secetei - apa este o resursă rară-, precum și de sprijinirea economiei albastre. Așadar, pentru a avea mai multe inovații pentru o economie albastră mai circulară și mai sustenabilă în zona oceanului. Este o provocare societală amplă și ne așteptăm ca această comunitate de inovare să stabilească anumite priorități, anumite domenii de focus în cadrul acestei provocări societale ample.

Iar apoi, în cadrul acestor domenii prioritare, să facă ceea ce fac toate comunitățile de inovare EIT: să sprijine startup-uri, să creeze startup-uri, să le ajute să crească, să realizeze inovare colaborativă între mediul de afaceri, cercetare și educație și să aibă programe de competențe, programe de educație antreprenorială, pentru a crește capacitatea de inovare și pentru a livra soluții concrete și antreprenoriat în acest domeniu.

StartupCafe.ro: Dar de ce EIT Water? De ce EIT Digital? De ce EIT Raw Materials? Și așa mai departe. Dar nu există un EIT AI, pentru că acum trăim chiar începutul boom-ului inteligenței artificiale în întreaga lume?

Martin Kern: Mai întâi, provocările societale la care EIT contribuie sunt definite de Uniunea Europeană. Și acestea sunt, desigur, priorități de politici pentru Uniunea Europeană, precum schimbările climatice, energia sustenabilă, sănătatea etc. Dar acestea sunt, de asemenea, domeniile în care modelul EIT poate oferi cea mai mare valoare adăugată. Ele sunt definite ca provocări societale, nu ca tehnologii.

Ați menționat, de exemplu, inteligența artificială. AI-ul este o tehnologie care poate stimula inovarea în orice provocare societală. Și acest lucru este ceea ce vedem și noi în practică la EIT. Avem 800 de startup-uri care folosesc inteligența artificială pentru a-și aduce inovația pe piață sau chiar în nucleul tehnologiei și al inovației lor. Iar acest lucru înseamnă că, de exemplu, în domeniul inteligenței artificiale, avem cooperare transversală între toate comunitățile de inovare pentru a valorifica potențialul pe care îl oferă AI-ul.

Acest lucru nu înseamnă că, în viitor, UE nu ar putea solicita EIT să facă mai mult în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii sau în alte domenii. Poate ați văzut astăzi la premiile EIT că destul de mulți dintre câștigători se bazează pe inteligență artificială.

Dar, în acest moment, avem aceste 10 provocări societale, care ne-au fost atribuite de UE. Și livrăm rezultate pentru aceste provocări societale, înființând și consolidând aceste comunități de inovare.

StartupCafe.ro: Vă mulțumesc, domnule director Kern.

Martin Kern: Vă mulțumesc foarte mult.

Urmărește interviul video cu directorul EIT, Martin Kern: