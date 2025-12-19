PNRR: România a mai cerut 2,6 miliarde EUR de la Comisia Europeană – ce cuprinde cererea de plată 4

România a depus, vineri seara, la Comisia Europeană, cea de-a patra cerere de plată, în valoare totală de 2.620.279.973 EUR, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Cererea de bani europeni conține 62 de ținte și jaloane, numai din componenta de fonduri nerambursabile.

„Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”, a scris Pîslaru, pe Facebook.

Termenul de răspuns din partea Comisiei este de maxim 60 zile.

Principalele ținte și jaloane din CP4 vizează: