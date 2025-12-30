OFICIAL Înregistrare fiscală ca plătitor de salarii pentru punctele de lucru cu cel puțin un angajat – nouă obligație pentru firme

De la 1 ianuarie 2026 intră în vigoare o nouă prevedere legislativă, recent oficializată, care vizează firmele, ONG-urile și instituțiile publice: numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, se reduce de la cinci la unul.

Este vorba despre Legea nr. 245/2025 pentru modificarea art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. În prezent, legea obligă entitățile cu cinci sau mai mulți angajați să se înregistreze fiscal ca plătitori de salarii.

„Orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituția publică și instituția publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv, cu cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii, are obligația să solicite înregistrarea fiscală a entității respective, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află adresa unde se desfășoară efectiv activitatea acelei entități”, prevede Legea publicată luni în Monitorul Oficial.

Solicitarea se face în termen de 30 de zile de la data înființării, pentru entitățile nou-înființate. La fel, pentru entitățile deja înființate la data intrării în vigoare a legii, termenul de solicitare a înregistrării fiscale este de 30 de zile.

„Organul fiscal are obligația ca, în termen de 5 zile de la înregistrarea fiscală, să transmită o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală primarului unității administrativ-teritoriale/ sectorului municipiului București în a cărei/cărui rază teritorială își desfășoară efectiv activitatea entitatea respectivă. Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea astfel încât aceasta să reflecte impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat, reținut și virat, pe fiecare entitate care intră sub incidența prezentului alineat”, se mai arată în Legea nr. 245/2025.

Măsura, oficializată acum și inițiată în 2023 de UDMR, vine în contextul digitalizării bazelor de date și al raportărilor fiscale. Reducerea pragului de la cinci la un singur angajat, pentru care instituțiile publice, firmele și organizațiile neguvernamentale rețin și plătesc impozitul și contribuțiile obligatorii, nu mai reprezintă în prezent o povară birocratică, spuneau inițiatorii în expunerea de motive.

Iată ce spuneau aceștia:

„Din rațiunea de a asigura unităților administrativ-teritoriale capacitatea financiară necesară şi o mai mare autonomie bugetară care să le permită accesarea instrumentelor structurale, Ordonanța de urgență nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale a prevăzut obligația entităților cu minimum 5 angajați, indiferent dacă au personalitate juridică sau nu, să se înregistreze fiscal astfel ca impozitul pe venitul salarial al lucrătorilor locali să devină venit la bugetul unde angajații respectivi îşi desfăşoară activitatea.

Coroborând nevoia de finanțare locală a programelor de dezvoltare cu principiile de impozitare degajate la nivel internațional, inițiativa legislativă propune ca de impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate acestora să beneficieze bugetele locale unde îşi desfăşoară activitatea angajatorii, indiferent de numărul acestora.

În numeroase comunități de mici dimensiuni funcționează oficii, birouri sau sucursale ale unor instituții unde lucrează între unul şi patru angajați (de exemplu în învățământ sau ordine publică) sau ale unor operatori economici care furnizează servicii conexe transportului feroviar, servicii poştale, etc. cu sediul social în altă localitate. În astfel de cazuri, virarea impozitului aferent salariilor la bugetul unde este înregistrat sediul reprezintă o pierdere importantă de venit pentru comuna sau oraşul unde se derulează activitatea entității, în schimb pentru localitatea unde îşi are sediul social, de regulă municipiul reşedinţă de judeţ, câştigul este nesemnificativ, dar mai ales conjunctural”.

Accesează și descarcă Legea nr. 245/2025 pentru modificarea art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.