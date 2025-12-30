„Nu avem timp, nu mai răbdăm și suntem obosiți”. Antreprenorii și contabilii se plâng că Reges Online a picat și cer prelungirea termenului

Cu o zi înainte de expirarea termenului (31 decembrie 2025), antreprenorii și contabilii se confruntă cu probleme la trecerea de la Revisal la Reges Online. Pe grupurile de Facebook, mulți au semnalat că sistemul a picat, ceea ce complică procesul chiar înainte de ultima zi disponibilă.

„Funcționează Reges?”, a întrebat un utilizator pe grupul de Facebook REGES-ONLINE 2025, care reunește aproape 20.000 de membri. La ora transmiterii acestei știri, postarea strânsese 68 de comentarii, iar majoritatea participanților au semnalat că sistemul nu funcționează.

„Presupun că noi vom actualiza în Reges până pe 31.12 la 23:59, în stilul ăsta”, a replicat un membru al grupului. Altcineva a făcut haz de necaz: „Și-a luat un pic de pauză”, referindu-se la Reges.

„Închidem pagina de acces câteva minute sa vedem dacă nu își revine serverul între timp? Cu cât dăm mai multe click-uri, cu atât e mai solicitat… Eu am închis acum 20 minute și stau cu ochii pe voi să văd când spuneți că merge”, a adăugat un alt membru al grupului de Facebook.

Deși majoritatea utilizatorilor au semnalat că Reges Online a picat, au existat și câteva comentarii care indicau că sistemul funcționează, însă acestea erau foarte puține în comparație cu numărul celor care raportau probleme.

Expert contabil: „Nu avem timp, nu mai răbdăm și suntem obosiți”

Și pe grupul e-Factura România, care are aproape 68.000 de membri a fost semnalată problema. Nicoleta Banciu, expert contabil și președinte al Asociației Experților Contabili, Auditorilor și Consultanților Fiscali, a scris că „Reges Online a căzut”.

„Da, știm, este ultima zi, dar nu suntem toți pe el. Ce facem cu trecerea? Ce facem cu înregistrarea contractelor de muncă? Ce facem cu încetările de contracte?”, a adăugat aceasta, sugerând că ar fi utilă o prelungire a termenului.

„A căzut Reges Online. În condițiile în care ultima zi de trecere pe platforma Reges Online este data de 31 decembrie 2025. Da, știu. Am avut timp șase luni de zile să ne pregătim pentru așa ceva, dar, nu toți au avut timp să facă această trecere. Pe de altă parte, nu suntem toți pe Reges Online. Suntem doar o parte pe el. Sunt foarte multe firme mari care au concedii și nu fac angajări în această perioadă. Prin urmare, nu suntem toți 100% pe Reges Online și Reges Online a căzut. Când o să vină modificările pe salariu minim pe economie, când o să fim și noi, și salariații, călare pe acest Reges Online, ce o să facem? Propun de bun simț să faceți un lucru: prelungiți termenul până când vă faceți platformele. Este inadminsibil ca eu să mă chinui să vă fac treaba. Încerc să mă mut pe platforma voastră și voi nu asigurați suportul 24 de ore din 24. Puțin mă interesează de explicații. Nu avem timp, nu mai răbdăm și suntem obosiți”, a spus aceasta printr-un videoclip postat în grupul e-Factura România, unde este administrator, videoclip trimis și redacției StartupCafe.ro.

Nicoleta Banciu a transmis Ministerului Muncii, în numele Asociației Experților Contabili, Auditorilor și Consultanților Fiscali, care reunește 250 de membri, o adresă prin care solicită prelungirea termenului pentru trecerea la Reges Online.

„Vă scriem în numele a 250 de membri ai asociației că azi, 30.12.2025, nu se poate accesa Reges-Online. Prin urmare, suntem împiedicați de platformă să efectuăm trecerea, avem probleme și cu înregistrarea contractelor de muncă, încetări sau alte modificări. Ca urmare a acestei situații, vă rugăm să vă faceți platforma funcțională și să reveniți cu un nou termen real, când putem lucra normal pe platformă”, se arată în adresa transmisă către Ministerul Muncii.

Expertul contabil atrage atenția asupra unei noi reguli din Reges, care limitează transmiterea contractelor la programul de lucru oficial. Potrivit Nicoletei Banciu, dacă un angajat încearcă să transmită un contract în afara intervalului său de lucru, de exemplu, după ora 17.00, într-un program 8-17, acesta depășește programul și, teoretic, face ore suplimentare, care trebuie pontate și plătite corespunzător.

Inspecția Muncii, avertisment pentru angajatori: „Înrolarea în Reges Online nu este opțională”

Luni, Inspecția Muncii le-a reamintit angajatorilor că mai au doar câteva zile la dispoziție pentru trecerea de la Revisal la Reges Online.

„31 decembrie 2025 este ultima zi când Revisal va mai fi funcțional. Înrolarea în Reges Online nu este opțională, este obligatorie pentru toți angajatorii”, spunea Inspecția Muncii, luni, într-o postare pe Facebook, în care sublinia că datele din Revisal sunt deja importate. Termenul pentru trecerea de la Revisal la REGES Online a fost prelungit până la 31 decembrie 2025, prin OUG 46/2025. Inițial, termenul era 30 septembrie 2025, însă, la mijlocul acestei luni, mai puțin de 25% dintre firme reușiseră tranziția, motiv pentru care Ministerul Muncii a decis prelungirea deadline-ului.

Încălcarea obligației de înregistrare în noul Registru general de evidență a salariaților constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.

De asemenea, pentru necompletarea unor elemente/ date obligatorii (în special cele care nu existau în Revisal, pentru contractele active la data migrării), amenzike menționate în practică sunt între 5.000–10.000 lei (în funcție de abatere.)

„Acest lucru este neplăcut, pentru că e vorba de obligații suplimentare ale angajatorilor/departamentelor de HR, deci o sarcină administrativă în plus, un consum de timp semnificativ pentru conformare, sancționată copios în caz de neconformare”, spuneau pentru StartupCafe.ro Daniel Sandu, consultant fiscal și expert contabil, managing partner în firma de contabilitate D&C Conta, și Alina Matei, specialist în resurse umane în cadrul aceleiași companii.

