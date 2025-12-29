Trecerea la Reges Online: Au mai rămas doar 3 zile. „Înrolarea NU este opțională, ci obligatorie pentru toți angajatorii” (Inspecția Muncii)

Inspecția Muncii le reamintește angajatorilor că au mai rămas doar trei zile pentru trecerea de la Revisal la Reges Online.

„31 decembrie 2025 este ultima zi când Revisal va mai fi funcțional. Înrolarea în Reges Online nu este opțională, este obligatorie pentru toți angajatorii”, spune Inspecția Muncii, luni, într-o postare pe Facebook, în care subliniază că datele din Revisal sunt deja importate.

Angajatorii au la dispoziție și câteva tutoriale video privind trecerea de la Revisal la Reges Online, ce pot fi accesate AICI. De asemenea, angajatorii pot găsi AICI o serie de răspunsuri la câteva dintre cele mai frecvente întrebări privind tranziția de la vechiul la noul registru de evidență a salariaților.

Amintim că prin OUG 46/2025, termenul pentru trecerea de la Revisal la REGES Online a fost prelungit până la 31 decembrie 2025. Inițial, termenul era 30 septembrie 2025, însă, la mijlocul acestei luni, mai puțin de 25% dintre firme reușiseră tranziția, motiv pentru care Ministerul Muncii a decis prelungirea deadline-ului.

Daniel Sandu, consultant fiscal și expert contabil, managing partner în firma de contabilitate D&C Conta, și Alina Matei, specialist în resurse umane în cadrul aceleiași companii, au explicat pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro care sunt noutățile aduse de REGES Online față de Revisal, precum și provocările migrării la noua platformă. Cei doi specialiști au oferit și recomandări pentru angajatori în trecerea la REGES Online și au subliniat sancțiunile pe care le riscă în cazul în care nu se conformează.

Pe măsură ce termenul-limită pentru tranziția la REGES Online se apropie, specialiștii recomandă angajatorilor să abordeze procesul cu rigoare. Pentru început, ar trebui să stabilească proprietarul proiectului (HR + IT + semnătură digitală/administrator) și un calendar scurt: înrolare, import/preluare, validare, operaționalizare.

Apoi ar trebui să:

Verifice datele înainte de migrare : lista salariaților activi, tipuri de contracte, suspendări, încetări recente, sporuri, norme etc. Vor avea nevoie de ele la migrare.

: lista salariaților activi, tipuri de contracte, suspendări, încetări recente, sporuri, norme etc. Vor avea nevoie de ele la migrare. Controleze accesul : cine este reprezentantul legal/împuternicit, câți utilizatori delegați există, ce prestator extern primește acces și pe ce perioadă.

: cine este reprezentantul legal/împuternicit, câți utilizatori delegați există, ce prestator extern primește acces și pe ce perioadă. Documenteze procedura internă : „cine operează / în ce termen / ce verificări se fac / cum se păstrează dovada”. (Foarte important la controalele ITM.)

: „cine operează / în ce termen / ce verificări se fac / cum se păstrează dovada”. (Foarte important la controalele ITM.) Testeze pe 1–2 operațiuni reale (ex. modificare salariu, suspendare, încetare) ca să vadă că fluxul e stăpânit. „Vor vedea că sunt multe de învățat și că multe fluxuri sunt contra-intuitive, ca efect al faptului că dezvoltatorii nu au lucrat cu profesioniști din domeniu”, susțin cei doi specialiști.

Potrivit lor, cele mai vehiculate și citate sancțiuni în materialele de specialitate (corelate cu HG 295/2025) sunt:

Neînregistrarea înREGES-ONLINE în termen: amendă 15.000–20.000 lei .

în termen: amendă . Necompletarea unor elemente/ date obligatorii (în special cele care nu existau în Revisal, pentru contractele active la data migrării): amenzi menționate în practică de 5.000–10.000 lei (în funcție de abatere.) Acest lucru este neplăcut, pentru că e vorba de obligații suplimentare ale angajatorilor/departamentelor de HR, deci o sarcină administrativă în plus, un consum de timp semnificativ pentru conformare, sancționată copios în caz de neconformare.

Lista completă a contravențiilor și sancțiunilor este în HG nr. 295/2025, iar exemplele de mai sus sunt cele „critice” discutate cel mai des în spațiul public.