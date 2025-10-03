Fonduri UE de 978 de milioane EUR, prin EIT, pentru inovații tehnologice și educație antreprenorială în Europa

Institutul European de Inovație și Tehnologie (EIT) a anunțat, vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a aprobat o alocare de 978 de milioane de euro pentru a stimula inovarea, antreprenoriatul și dezvoltarea competențelor în întreaga Europă pentru perioada 2026-2028.

Cea mai mare rundă de finanțare a EIT, aprobată de Consiliul său de Administrație, asigură resurse noi pentru șase Comunități de Cunoaștere și Inovare (CCI) și activități comune, cum ar fi Inițiativa EIT pentru Învățământ Superior - consolidând poziția EIT ca cel mai mare ecosistem de inovare din Europa.

Decizia sprjină implementarea Strategiei UE pentru Startup-uri și Scaleup-uri, prin programe de educație antreprenorială, o implicare mai puternică a corporațiilor în ecosistemele de inovare și un transfer mai bun de cunoștințe de la universități și centre de cercetare către întreprinderi.

Investiții în inovație și competențe pentru a stimula competitivitatea Europei

Finanțarea va sprijini EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT Urban Mobility, EIT Manufacturing și EIT Culture & Creativity.

Aceste parteneriate reunesc companii, universități și centre de cercetare de top pentru a aborda cele mai presante provocări ale Europei – de la sisteme alimentare sustenabile și asistență medicală rezilientă până la producție avansată, materii prime critice, industrii creative și viitorul mobilității urbane.

Prin această investiție, EIT spune că își reafirmă „misiunea de a stimula inovația, talentele și creșterea în întreaga Europă”.

Alocările EIT pentru perioada 2026–2028 sunt următoarele:

EIT Health: 67,3 milioane EUR

EIT Raw Materials: 74,8 milioane EUR

EIT Food: 125,3 milioane EUR

EIT Urban Mobility: 206,9 milioane EUR

EIT Manufacturing: 163,2 milioane EUR

EIT Culture & Creativity: 131,6 milioane EUR

În plus, 79,3 milioane EUR vor fi dedicate activităților inter-CCI, la care participă și CCI-uri autonome financiar, inclusiv Climate-KIC, EIT Digital și InnoEnergy.

Aceste activități permit acțiuni comune între sectoare pentru a maximiza impactul european, prin stimularea educației antreprenoriale și a competențelor STEM, sprijinirea creării de afaceri în domenii precum inteligența artificială și antreprenoriatul feminin sau promovarea cooperării internaționale.

Consolidarea învățământului superior pentru inovare

Decizia prevede, de asemenea, 130 de milioane de euro pentru Inițiativa EIT pentru Învățământ Superior, care ajută universitățile din Europa să își dezvolte capacitatea de inovare și antreprenoriat.

Strâns aliniată cu alianțele universitare europene și complementară programului Erasmus, inițiativa contribuie, de asemenea, la planul UE pentru educație STEM.

De la lansarea sa, inițiativa a implicat deja peste 600 de instituții de învățământ superior și a sprijinit mii de studenți, personal și cercetători în dezvoltarea abilităților antreprenoriale și transformarea ideilor în soluții pregătite pentru piață.

Stefan Dobrev, președintele Consiliului de administrație al EIT, a declarat:

„Ca și consiliu, suntem încrezători că această decizie direcționează resursele către cele mai performante ecosisteme de inovare, care integrează eficient triunghiul cercetare, industrie și antreprenoriat.” „Este un catalizator substanțial pentru implicarea sectorului public și privat în implementarea competențelor, tehnologiei și afacerilor de care avem nevoie urgentă pentru o Europă competitivă, capabilă să-și apere prosperitatea și valorile.”

Institutul European de Inovație și Tehnologie este cel mai mare ecosistem de inovare din UE, integrând afaceri, educație și cercetare pentru a stimula inovarea în întreaga Europă. Ca parte a programului Orizont Europa, cadrul de cercetare și inovare al UE, EIT sprijină parteneriate dinamice cunoscute sub numele de Comunități de Cunoaștere și Inovare (CCI), fiecare abordând provocări globale specifice, cum ar fi schimbările climatice, sănătatea, digitalizarea și energia durabilă.

Prin intermediul acestor CCI, EIT oferă educație antreprenorială, servicii de creare și accelerare a afacerilor și proiecte de cercetare bazate pe inovare, cu scopul de a crea locuri de muncă, de a promova creșterea durabilă și de a spori competitivitatea Europei pe scena mondială.