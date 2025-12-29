Un antreprenor construiește cu fonduri UE fabrică de prăjituri la Călan – fost oraș siderurgic din Hunedoara. Clătite, eclere și tiramisu pentru export

Antreprenorul bănățean David Alb, care deține brandurile „Seneville” și „Arca”, a primit deja o ofertă de construire pentru a doua hală de producție de prăjituri, la Călan (Hunedoara) - care va fi realizată cu fonduri UE accesate în cadrul Programului Tranziție Justă (PTJ). Este vorba de Wincon Cluj-Napoca, constructor care a raportat în 2024 o cifră de afaceri de circa 212 milioane lei (42,4 milioane euro), relatează profit.ro.

Seneville este o afacere de familie pornită în 1993 de bunicii actualului patron, cu produse de brutărie. Din 2014, s-au extins către deserturi și produse de patiserie, iar recent au renunțat complet la brutărie.

La Călan, firma a pus deja în funcțiune o hală de producție pentru deserturi refrigerate, în care au fost investite 4 milioane de euro.

„Producția în prima fabrică a început, fiind produse deserturi refrigerate: prăjituri tradiționale românești și produse europene, spre exemplu prăjituri ecler și tiramisu”, au transmis reprezentanții companiei pentru Profit.

Eclere și alte deserturi produse de Senneville/FOTO: Catalog Senneville

Noua hală are un buget total estimat la 29 milioane lei (5,8 milioane euro) fără TVA, iar termenul pentru finalizarea lucrărilor este de nouă luni de la atribuirea contractului.

"În a doua fabrică Senneville se vor produce deserturi congelate și clătite. Produsele vor fi pentru retail la nivel național și la export. De altfel, Senneville estimează că exporturile vor reprezenta aproximativ 15-20% din cifra de afaceri în 2026, comparativ cu circa 10% estimat pentru 2025", se mai arată în răspunsul companiei pentru Profit.

În 2024, afacerile firmei au atins 21,2 milioane de lei, în creștere cu 69% față de anul precedent, iar profitul net a urcat cu 64%, la 1,254 milioane de lei.

„Avem nevoie de investiții noi în unități de producție în domeniul alimentar pentru reducerea dependenței de importuri. Echilibrarea deficitului comercial import-export reprezintă una dintre cele mai mari nevoi structurale ale economiei românești”, declara David Alb, în primăvara lui 2025, la inaugurarea primei fabrici de la Călan.

Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027 este destinat creării de locuri de muncă în zonele în care tranziția la energia verde a dus la pierderea de locuri de muncă. UE pune la dispoziția antreprenorilor fonduri pentru a recalifica disponibilizații și a crea locuri de muncă în noi industrii. Din România, sunt incluse în program județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Mureș, Prahova și Galați.

Situația decontărilor în cadrul PTJ la nivelul lunii decembrie 2025 indica suma de 684 de milioane lei, din care 540 de milioane din Fondul de Tranziție Justă și 104 milioane de la bugetul național.

Timp de peste 100 de ani, Călanul a fost un important centru siderurgic. La combinatul de aici, în jurul căruia s-a construit orașul, se produceau înainte de 1989 fontă și brichete de cocs industrial. La mijlocul anilor 2000, întreaga industrie siderurgică, extrem de poluantă, a fost lichidată.

















