Apple ar lucra la un nou tip de gadget: accesoriu AI purtat pe haine, ca o insignă

Ca răspuns la misteriosul dispozitiv la care OpenAI lucrează de zor, Apple ar dezvolta un nou gadget, sub forma unui accesoriu pentru haine, care se poartă asemenea unei insigne, scrie News.ro.

Dispozitivul, despre care scrie The Information, citând surse din cadrul companiei, va folosi inteligenţa artificială şi va fi dotat cu două camere foto, trei microfoane şi un difuzor.

Camerele vor putea fi folosite pentru a fotografia şi a filma în jur, iar difuzorul şi microfoanele vor facilita, cel mai probabil, comunicarea inclusiv cu un chatbot de inteligenţă artificială.

Viitorul produs Apple ar urma să aibă dimensiunile aproximative ale unui AirTag, doar că ceva mai gros. Acesta este descris ca fiind „suplu, turtit şi circular”, construit din aluminiu şi sticlă.

Conform surselor citate, Apple ar urma să lanseze acest dispozitiv în cursul anului viitor şi va avea pregătite, în momentul lansării, 20 de milioane de unităţi.

Din descrierea neoficială a produsului, acesta pare a constitui o mutare defensivă din partea Apple, vis-a-vis de dispozitivul la care OpenAI lucrează împreună cu compania lui Jony Ive, designerul legedar care a conceput iPhone și alte produse Apple fundamentale.