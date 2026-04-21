Gigantul american Amazon investește încă 5 miliarde dolari în startup-ul de inteligență artificială Anthropic, care dezvoltă modelele Opus și „chatbotul” Claude, cu promisiunea firmei de a cheltui peste 100 miliarde dolari în AWS (Web Services) în următorii 10 ani, potrivit TechCrunch.

Investiția totală a Amazon se ridică, astfel, la 13 miliarde dolari în compania rivală a OpenAI (ChatGPT), care a luat amploare în ultima perioadă.

Anthropic a fost de acord, ca parte a acordului, să cheltuiască peste 100 miliarde dolari pe Amazon Web Services în următorii 10 ani, obținând până la 5 GW de capacitate nouă de calcul pentru a instrui și administra Claude.

Banii vin în contextul în care Anthropic a lansat atât noul model Claude Opus 4.7, cât și proiectul de securitate cibernetică legat de modelul experimental, exponențial mai puternic, Mythos.

Acordul Amazon seamănă puțin cu înțelegerea făcută și cu OpenAI acum 2 luni, când a contribuit cu 50 miliarde dolari într-o nouă rundă de finanțare, fiind structurată parțial ca servicii de infrastructură cloud, nu ca și bani cash.

Tot acum 2 luni, Anthropic anunța că a strâns 30 miliarde dolari finanțare într-o nouă rundă de investiții, așa cum am scris pe StartupCafe.ro. Runda a dus evaluarea firmei AI la 380 miliarde dolari.

Valoarea startup-ului a crescut din noiembrie 2025 și până acum, și la fel și suma de bani strânsă este mai mare decât cea care a fost vehiculată de surse anonime la începutul lunii ianuarie, despre care am mai scris.

Anthropic a fost fondat în anul 2021 de frații Dario Amodei și Daniela Amodei, alături de Jared Kaplan, Jack Clark și Ben Mann. Cei doi frați au activat anterior în OpenAI. Startup-ul este susţinut de Amazon şi s-a impus rapid în competiţia globală din AI, unde rivalizează direct cu firma din spatele ChatGPT.

Firma şi-a lansat chatbot-ul Claude în martie 2023, iar veniturile sale au crescut spectaculos: de la venituri anualizate de aproximativ 1 miliard dolari la începutul anului, la peste 5 miliarde dolari în august, compania având deja peste 300.000 de clienţi business.