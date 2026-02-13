Startup-ul de inteligență artificială Anthropic primește finanțare de 30 miliarde dolari

Compania AI Anthropic, care dezvoltă „robotul” Claude și rivalizează direct OpenAI (ChatGPT), a strâns 30 miliarde dolari finanțare într-o nouă rundă de investiții.

Runda a fost condusă de fondurile de investiții GIC și Coatue, fond suveran din Singapore, cu participarea investitorilor ca D. E. Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, ICONIQ și MGX, pe lângă alții, potrivit unui comunicat.

Banii vor fi folosiți de firmă pentru cercetare, dezvoltare de produse și extinderea infrastructurii. În urma acestei runde, Anthropic a ajuns să valoreze 380 miliarde dolari.

„Fie că este vorba de antreprenori, startup-uri sau cele mai mari întreprinderi din lume, mesajul clienților noștri este același: Claude devine din ce în ce mai esențial pentru modul în care funcționează afacerile. Această strângere de fonduri reflectă cererea incredibilă pe care o vedem din partea acestor clienți și vom folosi această investiție pentru a continua să construim produsele și modelele de nivel enterprise de care au ajuns să se bazeze”, a declarat Krishna Rao, directorul financiar al Anthropic.

Valoarea startup-ului a crescut din noiembrie 2025 și până acum, și la fel și suma de bani strânsă este mai mare decât cea care a fost vehiculată de surse anonime la începutul lunii ianuarie, despre care am mai scris. Atunci, Anthropic a semnat o foaie de condiții pentru noua rundă de finanțare care însuma 10 miliarde dolari.

Anthropic a fost fondat în anul 2021 de frații Dario Amodei și Daniela Amodei, alături de Jared Kaplan, Jack Clark și Ben Mann. Cei doi frați au activat anterior în OpenAI. Startup-ul este susţinut de Amazon şi s-a impus rapid în competiţia globală din AI, unde rivalizează direct cu firma din spatele ChatGPT.

Firma şi-a lansat chatbot-ul Claude în martie 2023, iar veniturile sale au crescut spectaculos: de la venituri anualizate de aproximativ 1 miliard dolari la începutul anului, la peste 5 miliarde dolari în august, compania având deja peste 300.000 de clienţi business.