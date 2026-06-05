Un startup bulgăresc de sateliți, susținut și de un fond de investiții românesc, vrea să strângă 200 milioane dolari

Startup-ul EnduroSat din Bulgaria, care dezvoltă sateliți pentru colectarea de date spațiale, care are printre acționari și fondul de investiții românesc Morphosis, vrea să strângă 200 milioane dolari într-o nouă rundă de investiții, la jumătate de an de când a strâns 104 milioane dolari, potrivit Sifted.eu.

Conform unor surse anonime, investitorii Lux Capital, GV (Google Ventures), Founders Fund și Riot Ventures se află în discuții pentru finanțare. Aceștia au mai investit în firma din Bulgaria.

Informația vine la jumătate de an după ce EnduroSat a finalizat o rundă de finanțare de 104 milioane dolari, cu susținerea Google și a Uniunii Europene, printre alții. Noua rundă de capital are rolul de „asigura o creștere semnificativă a capacității” de producție a companiei bulgare. EnduroSat va putea astfel accelera lansarea sateliților pe orbită, atingând un ritm de până la doi sateliți de clasă ESPA pe zi.

Startup-ul a fost fondat de Raycho Raychev în anul 2015 la Sofia și, până acum, a strâns peste 180 milioane dolari finanțare totală, potrivit Crunchbase. EnduroSat construiește sateliți de dimensiune mică și medie care oferă servicii spațiale cu cost fix.

Primele contracte spațiale majore ale firmei au fost semnate în anul 2019, iar între 2020 și 2021, numărul clienților a crescut de la 50 la 100. Până în momentul de față, sunt peste 400 de clienți contractați de startup, conform datelor de pe site-ul oficial.

În EnduroSat a investit și fondul de investiții românesc Morphosis Capital Fund II, care a luat bani inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Fondul condus de Andrei Gemeneanu și echipa sa a participat, în acest an, la o rundă de investiții de până la 43 de milioane de euro, alături de Founders Fund (fondul miliardarului american Peter Thiel), CEECAT Capital și alți finanțatori.

Firma românească de investiții Morphosis a anunțat încă din februarie 2025, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a preluat un pachet minoritar de acțiuni în EnduroSat, în cadrul rundei de investiții aflate atunci în desfășurare.