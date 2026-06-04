Contract de până la 196 milioane EUR: Digi a anunțat oficial proiectul cu SRI, pentru AI și securitate cibernetică, pe banii din programul SAFE / Readiness 2030

Compania bihoreană de telecomunicații Digi România, controlată de omul de afaceri Zoltán Teszári, a anunțat oficial că a semnat cu Serviciul Român de Informații (SRI) un acord-cadru cu o valoare de până la 196 milioane de euro pentru dezvoltarea unui centru de date și a unei platforme integrate de evaluare a modelelor de inteligență artificială de tip LLM specializate în securitate cibernetică.

Proiectul va fi implementat etapizat pe o perioadă de patru ani și include atât componente hardware, cât și software, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București de compania-mamă, Digi Communications.

Un proiect AI de aproape 200 milioane de euro, întins pe patru ani

Potrivit informațiilor raportate investitorilor, acordul-cadru a fost semnat de Digi România S.A., subsidiara locală a Digi Communications, cu Serviciul Român de Informații.

Contractul vizează dezvoltarea unui centru de date și a unei platforme integrate pentru evaluarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni (LLM), specializate în domeniul securității cibernetice. Proiectul este derulat prin programul SAFE / Readiness 2030.

Valoarea acordului-cadru poate ajunge la 196 milioane de euro și acoperă atât furnizarea infrastructurii hardware, cât și a componentelor software necesare implementării.

Digi anunță acordul investitorilor de la Bursa de Valori București

Informația a fost comunicată pieței printr-un raport curent publicat de Digi Communications, companie listată la Bursa de Valori București.

„Digi România S.A., filiala din România a Societății, a semnat cu Serviciul Român de Informații un acord-cadru pentru dezvoltarea unui centru de date și a unei platforme integrate de evaluare a modelelor de inteligență artificială de tip LLM specializate în domeniul securității cibernetice, derulat prin programul SAFE / Readiness 2030”, se arată în raportul trimis BVB.

Compania precizează că acordul-cadru „are o valoare de pana la 196 milioane de euro, include atat componente hardware, cat si software si va fi implementat etapizat pe parcursul unei perioade de patru ani”.

Piața AI și infrastructura de date, tot mai prezente în proiectele de securitate cibernetică

Anunțul vine într-un context în care proiectele care combină infrastructura de centre de date cu dezvoltarea și testarea modelelor de inteligență artificială capătă o pondere tot mai mare în domeniul securității cibernetice. În acest caz, rolul Digi România este de a furniza infrastructura și componentele tehnologice necesare pentru implementarea proiectului prevăzut în programul SAFE / Readiness 2030.

Raportul nu oferă, în această etapă, detalii suplimentare privind calendarul livrărilor, structura exactă a investițiilor sau specificațiile tehnice ale platformei de evaluare a modelelor AI.















