NATO deschide ușa pentru încă 5 centre de testare în România. Proiectele DIANA intră în bugetul de anul viitor

România face un nou pas în ecosistemul NATO dedicat tehnologiilor emergente și startup-urilor cu aplicații dual-use. Consiliul Director al programului NATO DIANA a aprobat includerea în bugetul anului viitor a cinci noi Centre de Testare din România, o decizie luată în cadrul reuniunii desfășurate pe 3 iunie la Madrid.

În paralel, Consiliul a avansat și inițiativa lansării unui accelerator DIANA afiliat la nivel național, care ar urma să fie găzduit de Universitatea Politehnica din București.

România își extinde prezența în rețeaua NATO pentru tehnologii dual-use

Decizia vine în contextul eforturilor de extindere a participării României în rețeaua NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), programul Alianței care conectează startup-uri, cercetători și companii inovatoare cu infrastructuri de testare și accelerare din statele membre.

Potrivit ICI București, cele cinci centre propuse ar urma să contribuie la creșterea capacității rețelei DIANA de a evalua, valida și accelera tehnologii cu aplicații atât civile, cât și militare. Includerea acestora în bugetul de anul viitor reprezintă o etapă necesară pentru continuarea proceselor administrative și operaționale.

Accelerator DIANA la București: Politehnica intră în ecuație

La aceeași reuniune, a fost avansată și inițiativa privind crearea unui Accelerator DIANA afiliat la nivel național, care ar urma să funcționeze în cadrul Universității Politehnica din București.

Conform informațiilor comunicate de ICI București, procesul oficial de afiliere și integrare a acceleratorului românesc în rețeaua DIANA va începe în perioada următoare, în baza noului cadru de afiliere adoptat de organizație.

„Aprobarea propunerii privind includerea a cinci noi Centre de Testare DIANA în România în bugetul de anul viitor este un rezultat important pentru țara noastră. Pentru ICI București, este esențial ca expertiza în cercetare, tehnologie și securitate cibernetică să poată fi conectată la inițiativele NATO dedicate inovării și tehnologiilor de tip dual use”, a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București.

De ce contează pentru startup-uri și companiile de tehnologie

Programul NATO DIANA este construit pentru identificarea și susținerea startup-urilor și inovatorilor care dezvoltă tehnologii civile cu potențial de utilizare în domeniul apărării și securității. Prin rețeaua sa de acceleratoare și centre de testare, organizația oferă acces la infrastructuri specializate, expertiză tehnică și oportunități de colaborare internațională.

Pentru companiile românești din domenii precum securitate cibernetică, inteligență artificială, sisteme autonome, comunicații avansate sau tehnologii cuantice, extinderea prezenței României în ecosistemul DIANA poate însemna acces mai facil la programe de validare și dezvoltare într-un cadru conectat direct la prioritățile tehnologice ale NATO.