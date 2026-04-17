Anthropic lansează modelul de inteligență artificială Claude Opus 4.7

Startup-ul Anthropic a anunţat lansarea unui nou model de inteligenţă artificială, Claude Opus 4.7, despre care afirmă că este o îmbunătăţire faţă de versiunile anterioare, dar „mai puţin capabil în sens larg” decât cel mai recent model experimental al său, Claude Mythos Preview, transmite CNBC, citată de News.ro.

Potrivit companiei, Claude Opus 4.7 are performanţe mai bune în ingineria software, respectarea instrucţiunilor şi realizarea sarcinilor din lumea reală şi este cel mai puternic model disponibil public din gama sa. Capacităţile sale în domeniul securităţii cibernetice sunt însă mai limitate decât cele ale modelului Claude Mythos Preview.

Modelul Mythos Preview a fost oferit doar unui grup restrâns de companii în cadrul unei iniţiative de securitate cibernetică numite Project Glasswing, lansată la începutul acestei luni.

Anthropic a precizat că noul model Opus 4.7 include mecanisme de protecţie care detectează automat şi blochează solicitările ce indică utilizări interzise sau cu risc ridicat în domeniul securităţii cibernetice.

„Lansăm Opus 4.7 cu măsuri de protecţie care detectează şi blochează automat solicitările ce indică utilizări interzise sau cu risc ridicat în securitatea cibernetică. Lecţiile învăţate din implementarea acestor măsuri în lumea reală ne vor ajuta să lucrăm spre obiectivul final de a lansa pe scară largă modele din clasa Mythos”, a transmis compania într-un comunicat.

De la înfiinţarea sa în 2021, Anthropic a încercat să îşi construiască reputaţia ca o companie care pune un accent mai mare pe siguranţa şi utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale decât rivali precum OpenAI.

Lansarea iniţiativei Project Glasswing a determinat mai multe întâlniri la nivel înalt între membri ai administraţiei americane, directori din industria tehnologică şi lideri ai sectorului bancar, în legătură cu riscurile de securitate asociate modelelor AI foarte puternice.

Anthropic nu intenţionează, deocamdată, să ofere publicului larg modelul Claude Mythos Preview, însă compania spune că scopul proiectului este să înţeleagă cum ar putea fi implementate în viitor, la scară largă, modele din aceeaşi categorie.

Lansarea Claude Opus 4.7 vine după ce Anthropic a prezentat în februarie versiunea Claude Opus 4.6. Potrivit companiei, noul model depăşeşte versiunea precedentă în numeroase utilizări, inclusiv în testele industriale pentru programare asistată de agenţi, raţionament multidisciplinar, utilizarea extinsă a instrumentelor şi operarea autonomă a computerelor.

Anthropic a precizat că, în timpul procesului de antrenare, a experimentat metode de reducere selectivă a capacităţilor cibernetice ale modelului Opus 4.7.

Compania a încurajat specialiştii în securitate care doresc să utilizeze modelul pentru scopuri legitime în domeniul securităţii cibernetice să aplice printr-un program oficial de verificare.

Claude Opus 4.7 este disponibil în toate produsele Claude ale Anthropic, prin interfaţa sa de programare şi prin furnizori de servicii cloud precum Microsoft, Google şi Amazon. Preţul noului model este acelaşi cu cel al versiunii Claude Opus 4.6, potrivit companiei.