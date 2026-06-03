Comisia Europeană îl numește pe Jim Hagemann Snabe (Siemens, ex-SAP) în funcția de trimis special pentru inteligența artificială industrială

Comisia Europeană anunță, miercuri, că îl numește pe Jim Hagemann Snabe, fost co-CEO al colosului german SAP în perioada 2010-2014 și președinte al Consiliului de supraveghere Siemens, în funcția de trimis special pentru inteligența artificială industrială, potrivit unui comunicat.

În acest rol, el îi va consilia pe președinta Ursula von der Leyen și pe vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, cu privire la aspecte legate de inteligența artificială industrială, pentru a maximiza potențialul de transformare al IA în întreaga UE.

În cadrul acestei activități, Hagemann Snabe va prezenta un raport bazat pe dovezi și orientat spre viitor privind IA industrială.

Rolul său consultativ va cuprinde întregul ecosistem industrial de IA, cu un accent deosebit pe infrastructura IA, inclusiv centrele de date, calculul de înaltă performanță (HPC) și lanțurile de aprovizionare cu semiconductori care sunt esențiale pentru implementarea inteligenței artificiale.

El va oferi, de asemenea, consiliere cu privire la tehnologiile IA fundamentale, cum ar fi modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM), inteligența artificială generativă, serviciile de cloud computing și software-ul avansat de IA, precum și cu privire la aplicarea IA în diferite sectoare industriale. În plus, acesta va contribui la considerații strategice de politică pentru a asigura coerența dintre inovarea tehnologică și cadrul legislativ al UE.

Hagemann Snabe, de origine danez, a lucrat anterior în companii tehnologice de renume și a fost membru al mai multor instituții internaționale și financiare. Cu peste 25 de ani de experiență în industria IT, experiență la nivel de consiliu în domeniul inteligenței artificiale, al producției avansate și al tehnologiilor curate, are o experiență solidă în stimularea inovării și a digitalizării la cel mai înalt nivel, inclusiv în coordonarea schimbărilor strategice care au sporit competitivitatea, consolidând în același timp un rol mai responsabil pentru întreprinderi în societate.

Numirea sa ca trimis special pentru IA industrială se datorează acestei expertize excepțional de vaste și experienței aprofundate, care nu sunt disponibile imediat în aceeași măsură în cadrul Comisiei. Această combinație de poziție de lider strategic, cunoștințe industriale și expertiză tehnologică îl echipează bine pentru a sprijini ambițiile UE în ceea ce privește implementarea și adoptarea inteligenței artificiale industriale, transmite CE.

El va avea statutul de consilier special neremunerat până la 31 martie 2027. În deplină conformitate cu Normele privind consilierii speciali, Comisia a efectuat o evaluare aprofundată înainte de numire, pentru a se asigura că nu există niciun conflict de interese între atribuțiile lui și în acest rol și activitățile sale profesionale din afara Comisiei. Pe durata mandatului său, el își va suspenda calitatea de membru în consiliul consultativ al Google Cloud, precum și în consiliul de administrație al C3.ai.