Încep finanțările de câte 30-300 milioane EUR pentru companiile tech europene. „În mod sigur România este pe listă” – VIDEO interviu cu președintele Comitetului de Investiții al mega-fondului Scaleup Europe Fund

Scaleup Europe Fund, mega-fondul de investiții european de până la 5 miliarde de euro, s-a lansat oficial, iar șeful Comitetului de Investiții, Christian Sinding, ne-a acordat un interviu video pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, miercuri, la Bruxelles.

Compania de investiții EQT Group, originară din Suedia, a fost desemnată de UE drept manager al Scaleup Europe Fund. În acest context, Christian Sinding, institutional partner în cadrul EQT, a fost numit președinte (chairman) al Comitetului de Investiții, care va decide ce companii va finanța mega-fondul european.

Prezent la Summitul Institutului European pentru Inovare (EIC), care a inițiat Scaleup Europe Fund, Christian Sinding a menționat că mega-fondul UE va acorda runde de finanțare între 30 de milioane și 300 de milioane de euro unor companii europene de tehnologie aflate în expansiune internațională.

Urmărește interviul video cu reprezenantul EQT Group:

StartupCafe: Care este rolul tău în noul fond de investiții Scaleup Europe Fund?

Christian Sinding: Rolul meu este acela de președinte al Comitetului de Investiții, ceea ce înseamnă că aici decidem în ce companii să investim, până la urmă. Avem un pipeline vast de companii acum, avem în vedere mai mult de 1.000, din care deja am interacționat cu 126 de firme și câteva care sunt foarte active, ceea ce este foarte interesant pentru că abia am început. Deci acest flux merge către Comitetul de Investiții, care va decide investiții pentru 30-35 de companii, pe care le vom acorda din fond.

StartupCafe: Când începeți investițiile?

Christian Sinding: Perioada de investiții a început efectiv acum. De obicei trec luni de zile de la începerea procesului până la încheierea oficială a investiției. Unele dintre procese merg foarte repede acum. Acesta este unul dintre lucrurile pe care fondul vrea să le facă: să fie competitiv în comparație cu alte surse de capital, cum ar fi fondurile de investiții americane, care sunt foarte rapide. Deci, pe de-o parte, avem o grămadă de capital, iar pe de altă parte avem viteză și hotărâre adevărată.

Deci veți vedea primele investiții din acest fond prin toamnă.

StartupCafe: Că veni vorba de prima închidere a fondului, care este valoarea curentă a fondului și cum merg discuțiile cu investitorii limited partners, aveți discuții cu noi potențiali investitori care să contribuie la fond?

Christian Sinding: Regulile de marketing nu ne lasă să vorbim foarte mult despre strângerea de fonduri, dar Comisia Europeană a spus că angajează 1 miliard de euro în fond, iar investitorii fondatori au construit un pipeline mare de capital din partea lor și există interes din partea mai multor investitori din toată lumea. Acum procesul începe să gestioneze această parte.

StartupCafe: Care va fi dimensiunea investițiilor pe care le veți acorda?

Christian Sinding: De la 30 de milioane de euro la 300 de milioane de euro pentru o companie.

StartupCafe: Și ce procent preluați în firmă?

Christian Sinding: Asta depinde de mărimea companiei, de evaluarea companiei, de faza în care se află. Poate investim 30 de milioane de euro în prima fază, am putea avea capital rămas în fond pentru a susține aceste business-uri care sunt de succes. Deci cam acestea sunt limitele între care lucrăm.

StartupCafe: Veți viza pachete minoritare sau majoritare de acțiuni din companiile în care investiți?

Christian Sinding: Toate vor fi pachete minoritare de acțiuni. În mod normal, vom conduce singuri sau vom conduce alături de alt investitor runda de finanțare. Noi susținem fondatorii de companii scale-up și sperăm că se vor alătura și alți investitori în runda de finanțare pentru ca firma respectivă să fie bine finanțată și să fie pregătită să se listeze pe bursă, la un moment dat.

StartupCafe: Cât veți rămâne alături de companiile în care investiți, în călătoria lor către listarea pe bursă sau către un eventual exit?

Christian Sinding: Asta depinde de multe: spectrul dimensiunii firmei, sunt diferite timing-uri sau diferite cicluri de viață ale firmei în care investim. Unele companii vor fi mai la început - runde de investiții de serie B, de serie C, altele vor fi de serie D și E, iar altele vor fi mai avansate către listarea pe bursă, dar care sunt tot pe creștere rapidă și au nevoie de capital. Deci, în spectrul acesta, vom fi câțiva ani sau mulți ani alături de companii.

StartupCafe: La finalul ciclului de investiții, ce se va întâmpla cu acel capital pe care îl veți obține de pe urma companiilor în care investiți, dacă se face un exit sau dacă firmele se listează pe bursă? Atunci veți câștiga capital.

Christian Sinding: Ceea ce se întâmplă cu aceste fonduri este că va fi capital angajat înainte și vom face investiții timp de 3-4 ani, iar la finalul acestei perioade vom rezerva ceva capital și pentru runde suplimentare de investiții în unele companii în care am investit la început și apoi vom strânge următorul fond, care, sperăm, va fi și mai mare și mai ambițios. Și ceea ce se va întâmpla va fi că vom trimite bani înapoi către investitorii noștri. Deci toți investitorii noștri vor primi câștiguri și ei vor putea decide să investească în următoarea generație.

StartupCafe: Inclusiv Comisia Europeană…

Christian Sinding: Sperăm, sigur.

StartupCafe: Ce companii căutați?

Christian Sinding: Căutăm cei mai buni antreprenori pe care îi putem găsi în Europa. Și vor fi un anumit număr de investiții în AI, aplicații AI, afaceri bazate pe AI, tehnologie spațială și dual-use, științele vieții, deep-tech și chiar robotică. Deci este un spațiu destul de larg și căutăm cei mai buni fondatori și companii care pot deveni lideri globali în domeniul lor.

StartupCafe: Dar nu căutați companii early stage, nu?

Christian Sinding: Nu, nu este un fond pentru early-stage. Este un fond de scalare, de aceea începe cu runde de serie B și în faza de serie B finanțăm companii care au un model de business dovedit, au început să aibă clienți, au început să aibă încasări și sperăm să construim de acolo în sus.

StartupCafe: Dar care va fi distribuția geografică, ce regiuni vizați, companii din toată Europa? Apropo, tu ești norvegian, nu faci parte din Uniunea Europeană. Căutați companii din întreaga Europă?

Christian Sinding: Da. Căutăm literalmente cei mai buni fondatori și cele mai bune companii, indiferent de proveniență.

StartupCafe: În Marea Britanie, de exemplu?

Christian Sinding: În acest moment, sunt negocieri între UK și UE, nu suntem foarte avansați cu acestea. Dar, în mod sigur, România este pe listă, Norvegia este pe listă și sperăm să găsim cele mai bune companii, indiferent unde se află.

StartupCafe: Apropo, ai auzit de vreo companie de tehnologie românească?

Christian Sinding: Eu personal nu pot menționa acum una, dar avem o echipă foarte mare, la EQT avem 2.000 de angajați și avem și români undeva în echipă, deci sunt sigur că vor găsi cele mai bune companii românești. Altfel, avem un site și ne pot contacta acolo și ne-ar plăcea să vedem acele afaceri.

StartupCafe: Hai să-ți dau un exemplu: este o companie din România care se numește UiPath și care s-a listat pe Bursa de la New York în 2021.

Christian Sinding: Da, îmi amintesc asta.

StartupCafe: Apropo, care este planul vostru cu firmele europene care se duc în SUA să se listeze pe bursă?

Christian Sinding: Sperăm să avem un program de tip bring back, pentru a aduce companiile înapoi în Europa, să se listeze pe bursă în Europa, să nu mai vedem atâtea business-uri care emigrează.

StartupCafe: Care este ideea cu platforma AI pe care o folosiți la EQT, Motherbrain? Cum folosiți platforma la investiții?

Christian Sinding: În toate dimensiunile procesului de investiții, de la găsirea companiilor până la faza de creare de valoare, până la a ajuta managementul să folosească AI-ul, dacă nu este o companie bazată pe AI, să aducă AI în companie. Deci e vorba de toate dimensiunile, aducem toată puterea de calcul pentru a deveni investitori mai buni.

StartupCafe: Revenind la regiunile din Europa în care veți investi, luați în considerare și companii rusești pentru a investi în ele?

Christian Sinding: Nu. Dacă ne uităm la definiții, luăm în considerare doar ceea ce avem în Uniunea Europeană și statele asociate în programul UE Horizon Europe, iar Rusia nu este acolo.