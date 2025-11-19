Skip to content

Startup-ul AI Anthropic ajunge să valoreze 350 miliarde dolari, prin investiţii de la Microsoft şi Nvidia

Anthropic
Sursă: © Rokas Tenys | Dreamstime.com

Startup-ul american de inteligență artificială Anthropic, cunoscut pentru tehnologia proprie, Claude, a ajuns la o valoare estimată de 350 de miliarde de dolari, în urma unor acorduri prin care Microsoft și Nvidia se angajzează să investească până la 15 miliarde de dolari în compania de AI. 

 În cadrul acordului, Microsoft va investi până la 5 miliarde de dolari în Anthropic, iar Nvidia până la 10 miliarde de dolari, relatează CNBC, citat de News.ro

Potrivit unei surse apropiate tranzacţiei, investiţiile împing evaluarea Anthropic la aproximativ 350 de miliarde de dolari, în creştere de la 183 de miliarde în septembrie 2025. Termenii următoarei runde de finanţare sunt încă în negocieri. .

Anthropic s-a angajat să achiziţioneze de la Microsoft servicii Azure în valoare de 30 de miliarde de dolari şi până la 1 gigawatt de capacitate de calcul suplimentară. Compania a semnat şi un acord pentru până la 1 gigawatt de putere de calcul prin sistemele Nvidia Grace Blackwell şi Vera Rubin, într-un parteneriat tehnic extins cu producătorul de cipuri.

„Industria trebuie să depăşească ideea unui joc cu sumă zero”, a declarat CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, subliniind importanţa construirii unor ecosisteme solide şi colaborative în AI.

„Pentru noi este un vis devenit realitate”, a spus și Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, subliniind că aceasta este prima colaborare profundă dintre cele două companii. Nvidia şi Anthropic vor optimiza împreună atât arhitecturile hardware ale Nvidia, cât şi modelele Claude pentru performanţă şi eficienţă.

Parteneriatul vine în contextul în care Microsoft continuă să investească masiv în OpenAI, unde deţine o participaţie evaluată la 135 de miliarde de dolari, dar încearcă simultan să-şi diversifice relaţiile în domeniul AI.

Anthropic a fost fondat în anul 2021 de frații Dario Amodei și Daniela Amodei, alături de Jared Kaplan, Jack Clark și Ben Mann. Fondatorii startup-ului au activat anterior în OpenAI, organizația care a creat ChatGPT. De la început, tânăra companie de AI a beneficiat de sprijinul colosului tech Amazon, care rămâne furnizorul său principal de cloud şi partenerul de antrenare a modelului AI.

