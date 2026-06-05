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Facebook lansează un asistent cu inteligență artificială pentru creatorii de conținut

Facebook lansează un asistent cu inteligență artificială pentru creatorii de conținut
Sursă: © FPCreativeStock | Dreamstime.com
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Gigantul american Meta a anunţat că va pune la dispoziţia creatorilor de conţinut de pe Facebook un asistent bazat pe inteligenţa artificială, care-i va ajuta să producă conţinut şi să-şi urmărească performanţele, potrivit News.ro.

Conform companiei, noul asistent le va oferi creatorilor de conţinut recomandări personalizate pe baza stilului propriu, a performanţei, a comunităţii şi a ţintelor fixate.

Concret, AI-ul va putea fi folosit pentru a descoperi noi idei de conţinut în funcţie de tendinţe. De exemplu, ar putea sugera legături cu Campionatul Mondial de fotbal pe parcursul acestuia.

Acelaşi asistent va putea fi folosit şi pentru „a săpa” prin datele de analiză a performanţei. În loc să navigheze prin grafice şi tabele, creatorii vor putea întreba direct asistentul, de exemplu, „La ce oră să postez?” sau „Câte like-uri am avut ieri?”.

Sugestiile şi răspunsurile asistentului vor fi personalizate pentru fiecare entitate în parte, în funcţie de caracteristicile individuale ale paginilor de Facebook, promite Meta.

Cu noul asistent, compania încearcă, pe de o parte, să le dea un motiv în plus creatorilor de a rămâne pe Facebook şi, pe de altă parte, să le ofere acestora o soluţie de AI direct în cadrul platformei, în loc ca aceştia să mai apeleze la soluţii rivale, precum ChatGPT.

Cu aceeaşi ocazie, Meta anunţă că AI-ul companiei poate face traduceri în mai multe limbi noi, printre care limba franceză, thailandeză şi arabă.

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