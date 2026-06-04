Meta (Facebook) lansează un agent de inteligență artificială pentru afaceri

Meta, gigantul controlat de Mark Zuckerberg, a lansat un nou agent de inteligenţă artificială destinat companiilor, extinzându-şi activitatea dincolo de reţelele sociale şi intrând direct în competiţie cu dezvoltatori precum OpenAI, Anthropic şi Google pe piaţa soluţiilor AI pentru mediul de afaceri, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Anunţul a fost făcut în cadrul conferinţei Conversations, organizată la Londra şi dedicată platformei WhatsApp. Noul produs permite companiilor să utilizeze agenţi AI capabili să execute acţiuni în numele lor, precum programarea întâlnirilor, procesarea comenzilor, efectuarea rezervărilor sau finalizarea vânzărilor.

Potrivit Meta, peste 1 milion de companii folosesc deja versiunile anterioare ale chatboturilor sale pe WhatsApp şi Messenger. Noul agent va fi disponibil şi pe Instagram şi va fi lansat la nivel global pentru firme de toate dimensiunile.

Naomi Gleit, responsabilă de dezvoltarea produselor Meta, a declarat că noua soluţie reprezintă un pas clar către piaţa corporativă.

„Acesta este cu siguranţă un produs destinat companiilor”, a afirmat Gleit.

Agentul poate fi personalizat pentru a răspunde în stilul fiecărei companii, poate gestiona întrebările frecvente, poate identifica potenţiali clienţi şi poate transfera solicitările complexe către angajaţi umani atunci când este necesar.

În prima etapă, serviciul va fi oferit gratuit, însă Meta vrea să introducă abonamente plătite în lunile următoare.

Compania a prezentat şi o nouă platformă denumită Business Agent Platform, care permite integrarea agenţilor AI cu sute de aplicaţii externe, inclusiv Shopify, Zendesk şi Shopee. Platforma oferă instrumente de control, securitate şi monitorizare destinate organizaţiilor mari.

Meta a creat recent şi o nouă divizie internă, Enterprise Solutions, care va colabora direct cu clienţii pentru implementarea şi personalizarea soluţiilor bazate pe inteligenţă artificială.

Totuşi, extinderea utilizării agenţilor AI ridică şi probleme de securitate. La începutul acestei săptămâni, atacatorii au reuşit să păcălească un chatbot de asistenţă al Meta să ofere acces la conturi importante de Instagram. Compania susţine că incidentul nu a fost provocat de agentul AI în sine, ci de o verificare tehnică defectuoasă din sistemul de suport.

Acţiunile Meta au crescut cu peste 3% după anunţ, investitorii apreciind intrarea companiei pe una dintre cele mai dinamice pieţe ale industriei tehnologice.