Investimental: Românii pot cumpăra acțiuni la SpaceX, OpenAI și Anthropic încă din prima zi de tranzacționare. Mega-listările sunt estimate să adauge aproape 4.000 de miliarde de dolari pe bursă

Investitorii români vor putea cumpăra acțiuni la unele dintre cele mai așteptate companii private din lume încă din prima zi de tranzacționare, dacă planurile de listare ale SpaceX, Anthropic și OpenAI se concretizează în perioada următoare. Potrivit unei analize realizate de Investimental, broker care operează pe Bursa de Valori București și pe piețele externe, cele trei companii ar putea genera unul dintre cele mai importante valuri de IPO-uri din ultimul deceniu și ar putea adăuga între 3.500 și 4.000 de miliarde de dolari la capitalizarea totală a pieței americane.

Clienții Investimental vor avea acces la acțiunile noilor companii listate încă din prima zi de tranzacționare, inclusiv în sesiunile extinse pre-market și after-hours, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Potrivit companiei, investitorii vor putea tranzacționa și în intervalul 23:00-03:00, ora României, așa cum s-a întâmplat și în cazul IPO-urilor anterioare disponibile prin platformă. De asemenea, aceștia vor putea investi și prin intermediul acțiunilor fracționare, fără a fi necesară achiziționarea unei acțiuni întregi.

SpaceX se pregătește pentru ceea ce ar putea deveni cel mai mare IPO din istoria burselor

După câțiva ani marcați de volatilitate, dobânzi ridicate și un număr redus de listări, piața americană pare să intre într-o nouă etapă, susținută de companiile aflate în centrul dezvoltării inteligenței artificiale și al noilor tehnologii.

În acest context, SpaceX este considerată unul dintre cei mai importanți candidați pentru bursă. Potrivit analizei Investimental, oferta publică inițială este estimată la aproximativ 75 de miliarde de dolari și ar urma să fie lansată la finalul săptămânii viitoare.

Dacă estimarea se confirmă, IPO-ul ar deveni cel mai mare din istoria piețelor de capital, depășind de aproximativ 2,5 ori recordul stabilit de Saudi Aramco în 2019.

Compania fondată de Elon Musk a ajuns la acest punct după aproape 25 de ani de activitate și între 30 și 40 de runde de finanțare private.

Dezvoltatorii Claude și ChatGPT se apropie de bursă

Anthropic, compania care dezvoltă modelul de inteligență artificială Claude, a depus confidențial documentația pentru listare la începutul lunii iunie. Startup-ul a atras în cea mai recentă rundă de finanțare 65 de miliarde de dolari, iar evaluarea post-money a ajuns la 965 de miliarde de dolari. Compania se află la runda H de finanțare, mecanism devenit cunoscut și investitorilor români odată cu listarea UiPath în 2021.

La rândul său, OpenAI, compania din spatele ChatGPT, a fost evaluată la 852 de miliarde de dolari după o rundă de finanțare de 122 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari realizate vreodată de o companie privată de tehnologie.

„Valul de IPO-uri care se conturează pe piaţa americană, al companiilor din domeniul inteligenţei artificiale, este fără precedent în istoria recentă a burselor, având potențialul de a influența evoluția piețelor de capital și a economiei globale în anii următori. Investitorii români nu vor privi acest moment de pe margine și, prin Investimental, pot participa din prima zi de tranzacționare, inclusiv în sesiunile after-hours”, a declarat Gabriel Aldea, director general adjunct al Investimental.

Schimbările de pe Nasdaq pot accelera intrarea noilor giganți în marile ETF-uri

Revenirea pieței IPO-urilor este susținută și de modificările recente ale regulilor de includere în indicii bursieri americani. Din 1 mai, o companie poate intra în Nasdaq 100 după doar 15 ședințe de tranzacționare, comparativ cu până la un an anterior, dacă se află între primele 40 de companii după dimensiune. Totodată, cerința privind un free float minim de 10% a fost eliminată.

Aceste schimbări ar putea accelera includerea unor companii precum SpaceX, Anthropic sau OpenAI în indicele tehnologic. O astfel de mișcare ar obliga administratorii de ETF-uri să își ajusteze portofoliile, în condițiile în care fondurile care urmăresc evoluția Nasdaq 100 administrează active de peste 500 de miliarde de dolari.

Inteligența artificială împinge investițiile spre pragul de 1.000 de miliarde de dolari

Potrivit analizei Investimental, dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale începe să se reflecte tot mai puternic în economia americană. Instrumentul GDPNow al Atlanta Fed estimează o creștere economică de 3% în trimestrul al doilea. Morgan Stanley estimează că, în 2025, cheltuielile de capital ale marilor furnizori de infrastructură cloud ar putea ajunge la 800 de miliarde de dolari, nivel dublu față de anul anterior și triplu comparativ cu 2024. Pentru 2026, proiecțiile indică depășirea pragului de 1.000 de miliarde de dolari.







