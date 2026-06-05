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Pinterest semnează un contract de 4 miliarde dolari cu Amazon pentru servicii cloud și AI

Pinterest semnează un contract de 4 miliarde dolari cu Amazon pentru servicii cloud și AI
Sursă: © Prykhodov | Dreamstime.com
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Platforma social media bazată pe fotografii și videoclipuri Pinterest a anunțat că va plăti 4 miliarde dolari către Amazon Web Services (AWS) pentru servicii cloud până în 2031, în cel mai mare contract din istoria companiei şi o extindere semnificativă a parteneriatului dintre cele două firme, potrivit News.ro, care citează Reuters.

În urma anunţului, acţiunile Pinterest au crescut cu aproape 6%, în timp ce titlurile Amazon au avansat cu aproximativ 1,5%.

Prin noul acord, divizia de cloud computing a Amazon va furniza Pinterest procesoare dezvoltate intern, inclusiv Graviton şi Trainium, care vor fi utilizate pentru extinderea proiectelor de inteligenţă artificială ale platformei.

Directorul tehnologic al Pinterest, Matt Madrigal, a declarat că parteneriatul extins oferă companiei flexibilitatea şi capacitatea de calcul necesare pentru accelerarea strategiei sale în domeniul inteligenţei artificiale.

Pinterest investeşte tot mai mult în tehnologii AI pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa publicităţii digitale, unde se confruntă cu o concurenţă puternică din partea TikTok, Instagram şi Facebook.

Compania utilizează deja inteligenţa artificială pentru îmbunătăţirea platformei sale de descoperire vizuală şi pentru optimizarea campaniilor publicitare prin suita Performance+.

Pinterest colaborează cu AWS încă din 2010 pentru infrastructura sa informatică, însă noul contract marchează o extindere majoră a relaţiei dintre cele două companii.

O parte importantă a acordului vizează utilizarea procesoarelor Trainium pentru dezvoltarea şi antrenarea modelelor lingvistice mari şi a modelelor vizual-lingvistice, care stau la baza unor funcţii precum căutarea vizuală personalizată şi recomandările asistate de inteligenţă artificială.

Contractul evidenţiază competiţia tot mai intensă dintre marile companii tehnologice pentru acces la puterea de calcul necesară dezvoltării inteligenţei artificiale, într-un context în care cererea pentru infrastructură AI continuă să crească rapid.

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