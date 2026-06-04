Google Cloud extinde colaborarea cu startup-ul Lovable pentru modelele Gemini în platformă

Startup-ul Lovable și Google Cloud au anunțat, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, extinderea colaborării lor multianuale pentru integrarea Lovable în Gemini Enterprise și Google Cloud Marketplace și altele.

Google Cloud va sprijini scalarea capacității companiei de a genera, cu ajutorul AI, aplicații full-stack gata de utilizare în producție, pentru milioane de utilizatori din întreaga lume, spune compania.

„Mai mulți oameni ca niciodată își pot transforma o idee într-o soluție software reală, însă dezvoltarea este doar începutul. Colaborarea noastră extinsă cu Google Cloud le oferă celor care dezvoltă soluții un nivel sporit de securitate, guvernanță și fiabilitate pe parcursul procesului de creație. Cel mai mult ne bucură să vedem fondatori, profesioniști și echipe din organizații mari transformând concepte în soluții gata de producție, care altfel poate nu ar fi fost niciodată realizate”, a declarat Anton Osika, CEO și cofondator al Lovable.

„La Google Cloud, prioritatea noastră este să oferim fundația tehnologică de care au nevoie cele mai dinamice și inovatoare companii din lume pentru a se dezvolta fără limite. Lovable este un exemplu reprezentativ de companie cu o creștere accelerată, care transformă o întreagă industrie. Prin susținerea platformei sale vizionare cu infrastructura noastră AI special concepută și cu modelele avansate Gemini, contribuim la accelerarea următoarei etape de dezvoltare a Lovable și, în același timp, redefinim modul în care este creat software-ul pentru companiile din era agenților AI”, a declarat Karthik Narain, Chief Product and Business Officer, Google Cloud.

Colaborarea are la bază trei piloni principali: