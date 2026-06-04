Google Cloud extinde colaborarea cu startup-ul Lovable pentru modelele Gemini în platformă

Startup-ul Lovable și Google Cloud au anunțat, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, extinderea colaborării lor multianuale pentru integrarea Lovable în Gemini Enterprise și Google Cloud Marketplace și altele.
Google Cloud va sprijini scalarea capacității companiei de a genera, cu ajutorul AI, aplicații full-stack gata de utilizare în producție, pentru milioane de utilizatori din întreaga lume, spune compania.
„Mai mulți oameni ca niciodată își pot transforma o idee într-o soluție software reală, însă dezvoltarea este doar începutul. Colaborarea noastră extinsă cu Google Cloud le oferă celor care dezvoltă soluții un nivel sporit de securitate, guvernanță și fiabilitate pe parcursul procesului de creație. Cel mai mult ne bucură să vedem fondatori, profesioniști și echipe din organizații mari transformând concepte în soluții gata de producție, care altfel poate nu ar fi fost niciodată realizate”, a declarat Anton Osika, CEO și cofondator al Lovable.
„La Google Cloud, prioritatea noastră este să oferim fundația tehnologică de care au nevoie cele mai dinamice și inovatoare companii din lume pentru a se dezvolta fără limite. Lovable este un exemplu reprezentativ de companie cu o creștere accelerată, care transformă o întreagă industrie. Prin susținerea platformei sale vizionare cu infrastructura noastră AI special concepută și cu modelele avansate Gemini, contribuim la accelerarea următoarei etape de dezvoltare a Lovable și, în același timp, redefinim modul în care este creat software-ul pentru companiile din era agenților AI”, a declarat Karthik Narain, Chief Product and Business Officer, Google Cloud.
Colaborarea are la bază trei piloni principali:
- Rețea verificată de agenți terți: Pentru a asigura un nivel de control și guvernanță la standarde enterprise, pe măsură ce utilizarea instrumentelor sale se extinde, Lovable a lansat Lovable Agent în Gemini Enterprise Agent Gallery de la Google Cloud. Agent Gallery le oferă clienților Google Cloud acces imediat la o rețea verificată de agenți terți, dezvoltați pe infrastructura securizată Google Cloud;
- Securitate la standarde enterprise: Securitatea la standarde enterprise reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale colaborării, consolidat suplimentar printr-o nouă integrare Wiz, care va permite identificarea și remedierea în timp real a vulnerabilităților din codul generat cu ajutorul AI pentru utilizatorii Lovable. Dincolo de integritatea codului, platforma Lovable introduce scanarea continuă a securității codului, verificarea dependențelor, mecanisme solide de gestionare a permisiunilor și piste clare de audit, pentru a răspunde cerințelor stricte de conformitate ale companiilor;
- Achiziții și facturare simplificate: Lovable și Lovable Agent sunt acum disponibile pentru implementare de către clienți prin Google Cloud Marketplace și Gemini Enterprise, simplificând procesele de achiziție și facturare și asigurând, totodată, guvernanță și securitate la standarde enterprise.