YouTuber-ul MrBeast, despre inteligența artificială și viitorul creatorilor de conținut: „Vremuri înfricoșătoare”

YouTuber-ul american MrBeast, al cărui nume real este Jimmy Donaldson, și-a exprimat îngrijorările față de inteligența artificială, în special videoclipurile generate, și cum ar putea afecta aceasta industria de influenceri și creatori de conținut.

Donaldson a postat recent pe X despre impactul videoclipurilor generate cu inteligență artificială:

When AI videos are just as good as normal videos, I wonder what that will do to YouTube and how it will impact the millions of creators currently making content for a living.. scary times. — MrBeast (@MrBeast) October 5, 2025

„Când videoclipurile AI sunt la fel de bune ca videoclipurile normale, mă întreb ce va face asta pentru YouTube și cum va afecta milioanele de creatori care creează în prezent conținut pentru a-și câștiga existența. Vremuri înfricoșătoare”, a scris MrBeast.

Postarea vine în contextul lansării aplicației Sora de startup-ul OpenAI, care seamănă cu TikTok, doar că tot conținutul video este generat cu inteligență artificială. Noua aplicație a crescut rapid în SUA, unde a ajuns nr.1 în topul App Store după creșterea numărului de descărcări, potrivit TechCrunch.

Nu numai OpenAI este pe „valul” videoclipurilor AI sau al instrumentelor de generare și editare video. Încă de anul trecut, YouTube a permis generarea video AI pentru creatorii de Shorts, formatul de video scurt vertical al companiei, și a integrat modelul Veo pentru animarea imaginilor statice și aplicarea de efecte videoclipurilor existente.

MrBeast este un YouTuber american, născut pe 7 mai 1998. El a început să posteze videoclipuri pe platformă în 2012, conform Wikipedia.

Donaldson este cunoscut pentru provocările video pe care le face și pentru premiile pe care le pune le bătaie. Câteva exemple sunt: Squid Game în viața reală, „supraviețuiește 100 de zile prins în capcană și câștigi 500.000 de dolari”, videoclipul în care a fost îngropat timp de 7 zile, la cererea sa, și pentru aventura sa în Salina Turda din vara anului 2024, despre care s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Averea lui este estimată la 85 milioane dolari, conform Forbes.

Însuși MrBeast a încercat vara aceasta să lanseze o funcție în platforma sa de analiză de conținut social media, Viewstats, pentru generarea de thumbnail-uri pentru videoclipurile YouTube, funcție care a creat controverse în rândul creatorilor de conținut de top și al fanilor. Funcția a fost eliminată, iar compania spunea la acea vreme că o va înlocui cu o secțiune dedicată artiștilor care pot lua comenzi pentru design-uri, potrivit BBC.