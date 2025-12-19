Un antreprenor român, în board-ul EIC, program UE care dispune de fonduri de 10 miliarde EUR pentru finanțarea startup-urilor și a altor organizații inovatoare

Comisia Europeană a numit și un român ca membru al noului board al Consiliului European pentru Inovare (EIC), structură a UE care dispune de un buget total de 10 miliarde de euro pentru finanțarea startup-urilor de tehnologie și a altor organizații inovatoare, pe perioada 2021–2027, iar în anul 2026 a programat investiții de 1,4 miliarde EUR.

Sorin Moisă (49 de ani), fost europarlamentar, a lansat o companie de drone, care are sediul central în Australia, iar zilele trecute a fost numit în board-ul EIC, alături de alți 19 membri.

Comisia Europeană a anunțat recent noua componență a board-ului EIC, pentru următorii 2 ani. A numit astfel 15 membri noi, alături de 5 membri care au mai ocupat funcția. Președinte al board-ului a fost numit Michiel Scheffer, un antreprenor și manager olandez, cu experiență de peste 20 de ani în proiecte de inovare, alături de universități și institute de cercetare.

Numirea lui Sorin Moisă într-un cerc atât de select poate fi o surpriză, dar nu ar trebui să surprindă. El este licențiat al Facultății de Relații Economice Internaționale de la ASE București și are un masterat la Școala Națională de Științe Politice și Administrative (SNSPA). În perioada 2006–2016, Moisă și-a făcut doctoratul la Oxford, în Relații Internaționale.

În 1997, în timpul studenției, el a început o carieră de jurnalist, în rețeaua Monitorul, activând în presă aproape 5 ani. Din 2002, s-a angajat la Comisia Europeană, ajungând în anul 2010 în funcția de director adjunct de cabinet al comisarului european pentru agricultură, Dacian Cioloș (la acea vreme).

În anul 2014, Moisă a ajuns europarlamentar, ales pe lista PSD. În această funcție, el a îndeplinit rolul de raportor din umbră din partea Grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European pentru acordul de liber schimb CETA, semnat între Uniunea Europeană și Canada, document care a dus, printre altele, la ridicarea regimului strict de vize pentru accesul cetățenilor români în Canada.

Sorin Moisă a demisionat din PSD în anul 2017, acuzându-l pe președintele de atunci al partidului, Liviu Dragnea, de atitudini anti-europene și naționalist-comuniste. El s-a alăturat atunci, ca independent, grupului PPE din Parlamentul European.

După terminarea mandatului de europarlamentar, a ieșit din politică, iar din septembrie 2019 a cofondat startup-ul Sky Network, cu sediul central în Australia.

Compania care produce și operează drone a fost lansată de Moisă alături de un alt antreprenor român, Lucian Despoiu, care a fost și el jurnalist și care, recent, a preluat și un ziar francez, așa cum am scris pe StartupCafe.ro. Al treilea cofondator al startup-ului este un fost pilot militar australian, Rory Houston. Acesta este și CEO-ul startup-ului Sky Network, în timp ce Sorin Moisă este președinte al companiei de drone.

Startup-ul Sky Network are prezență internațională, cu mai mulți români în echipă. În anul 2023, compania s-a remarcat printr-un contract cu MedLife, cea mai mare rețea medicală privată din România. Din acest parteneriat s-a născut un serviciu inovator prin care MedLife folosește drone pentru a transporta probe de laborator, după cum am scris atunci pe StartupCafe.ro.

Ce face board-ul EIC

Board-ul EIC este un consiliu cu rol consultativ, care reunește „reprezentanți de nivel înalt” din întregul ecosistem de inovare, cu experiență solidă și expertiză în domenii precum mediul academic, antreprenoriatul și domeniul financiar.

Misiunea board-ului este de a oferi un ghidaj strategic Consiliului European pentru Inovare (EIC) în activitatea acestei structuri europene care finanțează startup-urile de tehnologie și companiile scale-up care produc inovație de vârf.

Board-ul oferă consultanță Comisiei Europene privind strategia, programul de lucru și portofoliile tematice și poate fi solicitat să contribuie la chestiuni mai largi legate de politicile de inovare.

Noii membri au fost selectați dintr-un număr total de 951 de candidați care s-au înscris la un apel de exprimare a interesului, publicat în aprilie 2025.

Membrii Consiliului EIC își exercită mandatul în nume personal și sunt numiți pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii de două ori. Prima reuniune a Consiliului reînnoit va avea loc la 29 ianuarie 2026.

Miliarde de euro pentru tehnologie „made in Europe”

Lansat în anul 2021, EIC se prezintă drept „programul-fanion al Europei pentru inovare”, având ca obiectiv identificarea, dezvoltarea și scalarea tehnologiilor revoluționare și a inovațiilor cu potențial de a schimba regulile jocului.

Înființat în cadrul programului Horizon Europe, acesta dispune de un buget de 10,1 miliarde de euro pe perioada 2021–2027, pentru a sprijini inovațiile revoluționare pe tot parcursul ciclului lor de viață, de la cercetarea în stadii incipiente la dovada conceptului (proof of concept). De asemenea, Consiliul oferă sprijin în transferul tehnologic din mediul academic și de cercetare în zona de business, precum și în finanțarea și scalarea startup-urilor și a firmelor mici și mijlocii (IMM-uri).

În noiembrie 2025, Comisia Europeană a adoptat programul de lucru al Consiliului European pentru Inovare (CEI), alocând 1,4 miliarde EUR pentru a sprijini „cei mai promițători antreprenori și cercetători din domeniul tehnologiei profunde din Europa”.

EIC sprijină inovațiile în domeniul tehnologiei profunde (deep-tech), de la cercetarea și dezvoltarea tehnologică în stadiu incipient (prin programele EIC Pathfinder, EIC Advanced Innovation) până la validarea comercială și câștigarea primilor clienți (EIC Transition, EIC Accelerator) și până la extindere și creștere (EIC STEP Scale-up scheme).

Componenta sa de investiții, EIC Fund, a realizat investiții directe în valoare de 1,4 miliarde EUR în peste 300 de startup-uri din domeniul tehnologiei profunde, selectate prin intermediul acceleratorului său, mobilizând de 3,5 ori mai mult capital prin coinvestiții. Astfel, EIC Fund se prezintă drept „cel mai mare și mai activ fond de coinvestiții în domeniul tehnologiei profunde din Europa”. Rețeaua investitorilor de încredere a EIC consolidează și mai mult accesul la capitalul de risc pentru companiile inovatoare.

După anul 2027, Consiliul European pentru Inovare va fi implicat în ceea ce se preconizează a fi un mega-fond de investiții, de cel puțin 10 miliarde de euro, care va finanța cele mai inovatoare companii de tehnologie din Europa, cu scopul final de a asigura suveranitatea tehnologică a blocului comunitar.

EIC a finanțat, printre altele, și startup-ul românesc deep-tech dotLumen, care dezvoltă un dispozitiv medical de înaltă tehnologie, ce ajută nevăzătorii să se orienteze la deplasare și să-și câștige și să-și consolideze independența.