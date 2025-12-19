Bogo Express: o platforma digitală care simplifică serviciile de curierat dar și de logistică

Piața de curierat din România evoluează odată cu schimbările din comportamentul de consum, și este influențată atât de creșterea comerțului online, cât și de numărul tot mai mare al persoanelor care trimit colete ocazional, fără a avea volume constante de livrări. Această dinamică a generat o cerere crescută pentru servicii de curierat mai flexibile, mai transparente și mai ușor de utilizat.

Astfel platforma de curierat rapid Bogo Express reunește mai multe firme de curierat într-un singur sistem, simplificând astfel procesul de expediere a coletelor.

Ce oferă de fapt Bogo Express

Bogo Express funcționează ca un hub digital de curierat, care permite gestionarea livrărilor dintr-un singur punct, indiferent de tipul expediției. Platforma oferă utilizatorilor vizibilitate asupra opțiunilor disponibile, compararea rapidă a variantelor de livrare și posibilitatea de a selecta curierul potrivit pentru fiecare colet, în funcție de nevoi și priorități operaționale.

Accesul la servicii de curierat precum DPD, FedEx, Sameday sau DSC se realizează printr-un singur cont, într-un cadru flexibil, fără contracte individuale și fără condiții de volum minim, ceea ce permite utilizarea platformei atât de către persoanele juridice, cât și de către persoanele fizice care trimit colete ocazional.

Tarife de curierat afișate pe loc, fără estimări ulterioare

Unul dintre elementele diferențiatoare ale platformei este transparența costurilor. După completarea datelor necesare, tarifele de curierat sunt afișate imediat, pentru fiecare curier disponibil. Utilizatorul poate compara prețurile și poate alege varianta potrivită, în funcție de buget și de timpul de livrare.

Această funcționalitate elimină nevoia de verificări suplimentare și oferă claritate atât celor care caută un curier ieftin, cât și celor care prioritizează rapiditatea livrării.

Livrări naționale și internaționale, gestionate dintr-un singur loc

Prin Bogo Express, utilizatorii pot solicita atât livrări naționale, cât și livrări internaționale. Pentru livrările naționale, cererea de preluare a coletului se realizează direct din platformă, într-un proces simplu și rapid. În cazul livrărilor internaționale, utilizatorii pot solicita o ofertă personalizată atât direct pe site, cât și telefonic, beneficiind de soluții de curierat extern cu tarife începând de la 5 euro, în funcție de destinație și de caracteristicile coletului.

Integrare API pentru eCommerce

Platforma este gândită și pentru mediul de eCommerce, oferind integrare API, precum și compatibilitate cu WooCommerce, eMAG și Trendyol. Prin aceste integrări, magazinele online pot automatiza procesele de livrare, de la generarea documentelor de transport până la transmiterea comenzilor către curieri.

Opțiuni flexibile de plată și retur gratuit

Bogo Express pune accent pe flexibilitate și în zona de plată. Utilizatorii pot alege între plata online, plata la livrarea coletului sau chiar facturare bilunară cu plata la termen, în funcție de frecvența expedierilor și de nevoile financiare.

Opțiunea de retur gratuit și cea de deschidere a coletului la livrare, elemente importante pentru magazinele online este de asemenea disponibilă.

Servicii de fulfillment, pentru externalizarea logisticii

Pe lângă serviciile de curierat, Bogo Express oferă și servicii de fulfillment, adresate companiilor care doresc să își externalizeze operațiunile logistice. Aceste servicii includ stocarea și gestionarea stocului, ambalarea produselor, pregătirea comenzilor și livrarea acestora prin curierii parteneri.

Prin integrarea acestor servicii într-o singură platformă, Bogo Express devine o soluție logistică completă, care permite companiilor să se concentreze pe creșterea afacerii, reducând în același timp costurile și complexitatea operațională.

Într-un context în care eficiența și predictibilitatea devin criterii esențiale, Bogo Express se adaptează cerințelor actuale ale pieței printr-o abordare modulară și prin centralizarea serviciilor de curierat într-un singur ecosistem digital.

Mai multe informații despre platformă sunt disponibile pe www.bogoexpress.ro.

Articol susținut de Bogoexpress.ro