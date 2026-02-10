YouTube: Principalele măsuri de protecție online a copiilor și adolescenților, disponibile pentru părinți

YouTube nu este doar o platformă de divertisment, ci un spațiu de învățare folosit de majoritatea adolescenților și profesorilor europeni, potrivit unui comunicat transmis, marți, publicației StartupCafe.ro. Cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet, Google prezintă instrumentele pe care părinții le au la îndemână pentru a oferi copiilor o experiență sigură pe YouTube, dar și cum să le utilizeze.

Pentru tineri, YouTube este o sursă de educație, distracție și inspirație, cu beneficii concrete, se arată în analiza Future Report, un studiu cantitativ și calitativ realizat la nivelul a 7000 de tineri cu vârste între 13 și 18 ani din Uniunea Europeană, inițiat de Livity și susținut de Google. Aproape 3 sferturi dintre adolescenții europeni se uită pe YouTube pentru a învăța ceva nou necesar la școală, iar 71% dintre ei spun că au folosit YouTube pentru a învăța ceva nou (altceva în afară de ce e necesar la școală), ca hobby sau divertisment. De asemenea, 80% dintre părinții din UE care folosesc YouTube consideră că platforma oferă celor tineri conținut de calitate pentru educație și relaxare. Mai mult, YouTube este un instrument util pentru profesori: 84% dintre profesorii din Uniunea Europeană folosesc YouTube în activitatea lor de educatori.

Ce instrumente au la dispoziție părinții pentru a oferi copiilor o experiență sigură pe YouTube și cum să le utilizeze

În ultimele luni, YouTube a adus modificări care îmbunătățesc semnificativ protecția tinerilor pe platformă. Începând din a doua jumătate a lui 2025, YouTube folosește instrumente automatizate, bazate pe AI, care estimează vârsta utilizatorilor, cu scopul de a identifica persoanele sub 18 ani care folosesc conturi de YouTube nesupravegheate și a impune limite care să protejeze tinerii.

Astfel, chiar dacă un adolescent a creat un cont cu o dată de naștere falsă (pentru a părea adult), sistemul îl poate identifica drept minor și îi va aplica automat restricții de siguranță, oferind astfel un strat suplimentar de protecție care nu mai depinde doar de vigilența părintelui. Acestea vizează dezactivarea reclamelor personalizate, limitarea recomandărilor repetitive (pentru prevenirea intrării adolescenților în „bule” de conținut), activarea instrumentelor de bunăstare digitală (mementouri „ia o pauză” și pentru „ora de culcare”), precum și blocarea conținutului 18+.

Acest nivel automatizat de protecție a tinerilor pe YouTube se adaugă celorlalte funcții și instrumente de control pe care Google le pune la dispoziția părinților pentru ca aceștia să se asigure că ai lor copii folosesc YouTube în siguranță și în limitele decise de ei. Instrumente precumFamily Link,YouTube Kids,Centru pentru familii,conturi supravegheate saufuncția de supervizare pentru adolescenți creează un cadrul potrivit în care copiii și tinerii sub 18 ani să învețe, să descopere și să se distreze.

YouTube Kids: Aceasta este versiunea pentru copii a YouTube, recomandată de Google în cazul copiilor cu vârste între 0 și 12 ani, oferind acces doar la conținut potrivit acestui interval de vârstă. Aplicația este împărțită în trei categorii principale de conținut, adaptate etapelor de dezvoltare ale copilului:

Preșcolari (vârsta de până la 4 ani): Conținutul este selectat pentru a promova creativitatea, învățarea și explorarea. De exemplu, Cântece de leagăn și desene animate simple, videoclipuri educaționale de bază, etc

Școlari mici (vârstele 5 – 8 ani): Această setare permite explorarea unor interese mai diverse. Conținutul include Desene animate și serii pentru copii, videoclipuri educaționale despre natură și știință pe înțelesul lor, activități de tip "do it yourself" (lucru manual), muzică și sport.

Școlari mari (vârstele 9 – 12 ani): Cuprinde un spectru mai larg de videoclipuri, precum clipuri muzicale populare și vloguri potrivite vârstei, conținut despre gaming și tehnologie, etc

Conturi supravegheate pentru pre-adolescenți: Acestea se pot crea din aplicația Family Link sau direct din aplicația YouTube, secțiunea Centru pentru familii (Meniul Setări / Centru pentru familii / Adaugă un profil YouTube). Aceste conturi sunt destinate în special pentru tinerii sub 13 ani, care nu au voie să-și deschidă un cont de YouTube, dar poate fi folosit și pentru adolescenți, dacă părintele dorește.

După ce a creat un astfel de cont pentru copil, părintele poate alege între 3 tipuri de setări pentru conținutul la care acest va avea acces pe YouTube:

Explorează (recomandat 9-12 ani): Include videoclipuri de tip vlogging, tutoriale, gaming, clipuri muzicale și conținut educațional

Explorează mai mult (+13): Oferă acces la o gamă mai largă de videoclipuri, inclusiv transmisiuni live, care se aliniază cu clasificările de vârstă pentru 13+.

Majoritatea conținutului de pe YouTube: Permite vizionarea aproape a întregului conținut de pe platformă, exceptând videoclipurile marcate cu limită de vârstă 18+ de către creatori sau algoritmi.

De asemenea, conturile supravegheate cuprind o serie de restricții de interacțiune și activitate. Unele funcții sociale sunt dezactivate automat pentru a proteja identitatea și siguranța minorului (comentarii, live chat, creare de conținut, modul incognito), precum și abonamente și achizițiile. Mai mult, prin aplicația Family Link pot fi definite limite de timp pentru utilizarea YouTube sau se pot bloca anumite canale. De asemenea, părinții pot folosi funcția „Ora de școală” (School time) din aplicația Family Link, prin care limitează funcționalitatea dispozitivului în timpul școlii și al temelor, astfel încât copilul să se concentreze pe învățarea fără distragere.

Setări pe care părinții le pot activa pe conturile supravegheate:

Limite pe Shorts : Prin această recent anunțată funcție, părinții pot seta o limită de timp specifică doar pentru fluxul de Shorts sau pot bloca complet accesul la acest format (setează limita la zero minute).

: Prin această recent anunțată funcție, părinții pot seta o limită de timp specifică doar pentru fluxul de Shorts sau pot bloca complet accesul la acest format (setează limita la zero minute). Redare automată (Autoplay): Această funcție este dezactivată implicit pentru a preveni vizionarea continuă și pasivă.

(Autoplay): Această funcție este dezactivată implicit pentru a preveni vizionarea continuă și pasivă. Memento-uri de pauză : Mesaje de tip „Ia o pauză” sau „E timpul de culcare” apar automat pe ecran la intervale regulate pentru utilizatorul tânăr (ele sunt setate implicit în YouTube, dar ajustabile de părinte).

: Mesaje de tip „Ia o pauză” sau „E timpul de culcare” apar automat pe ecran la intervale regulate pentru utilizatorul tânăr (ele sunt setate implicit în YouTube, dar ajustabile de părinte). Blocarea totală a accesului la YouTube : Prin Family Link, părintele poate bloca aplicația YouTube instantaneu sau poate programa o „Oră de culcare” când aplicația devine inaccesibilă

: Prin Family Link, părintele poate bloca aplicația YouTube instantaneu sau poate programa o „Oră de culcare” când aplicația devine inaccesibilă Părinții pot vedea istoricul de vizionare

Supervizare pentru adolescenți: Această opțiune este creată special pentru tinerii de peste 13 ani, vârstă la care au dreptul legal să își gestioneze propriul cont Google și să creeze conținut pe YouTube. Noua funcție nu mai impune reguli de la distanță, ci leagă contul părintelui de cel al adolescentului într-un mod transparent și asumat de ambele părți. Conectarea celor două conturi se realizează prin funcția „Centru pentru familii” din aplicația de YouTube (Meniul Setări / Centru pentru familii / Invită un adolescent). Părintele inițiază o invitație sub forma unui cod QR, iar copilul o scanează, cele două conturi fiind apoi asociate.

Părinții vor primi informații despre activitatea canalului copilului: câte videoclipuri a încărcat adolescentul, la câte canale s-a abonat și câte comentarii a postat. De asemenea, primește notificări în timp real când adolescentul încarcă un videoclip nou sau începe un stream live. Adolescentul va avea acces la întreaga experiență YouTube potrivită vârstei sale. În continuare, conținutul +18 ani este blocat, recomandările repetitive sunt limitate, instrumentele de bunăstare digitală sunt activate.