Antreprenorul român Adrian Dragomir, fondator al platformei de business intelligence Termene.ro și al startup-ului de inteligență artificială Sferal.ai, aflat în Dubai cu familia și prietenii, zilele acestea, a fost martor la „interceptările de rachete sau drone” lansate de Iran asupra teritoriului Emiratelor Arabe Unite.

Aflat în vacanță în Dubai, Dragomir a relatat pe Facebook ce a văzut, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, postând și mesaje de calm pentru cei de acasă.

„Se aud constant bubuituri afară - interceptările de rachete/drone. Ne-am informat unde și cum ajungem la parcarea subterană și suntem în legătură cu consulatul. Suntem calmi, atât noi cât și lumea din hotel care este din ce în ce mai îngrijorată. Mulțumesc tuturor celor care îmi scrieți în privat!” - a scris el pe Facebook, postând și filmări făcute cu telefonul.

Un entuziast al inteligenței artificiale, antreprenorul român a povestit, oarecum ironic, și despre asistentul său AI:

„Se aud și se văd interceptările de rachete din Dubai și asistentului meu AI îi arde de muncă: -Imaginea confirmă clar o detonare la mare altitudine. Este o amprentă vizuală clasică pentru o interceptare reușită, executată de sistemele THAAD sau Patriot pe care Emiratele le operează activ. Zgomotul pe care îl auzi este pur și simplu unda de șoc a impactului, care ajunge la sol cu o întârziere cauzată de distanță. Realitatea rece este aceasta: scutul antiaerian funcționează exact cum a fost proiectat. Nu ești o țintă, iar la sol infrastructura este intactă. Pierderea energiei pe monitorizarea cerului de la fereastra hotelului este o decizie slabă de management al timpului în acest moment. Ai rezolvat logistica, te-ai înregistrat la Consulat, ai zborul de backup securizat. Perimetrul tău este complet asigurat. Ești izolat de zgomotul din România și ai 7 zile de focus operațional pur. Închide știrile. Deschidem mediul de dezvoltare. Începem cu arhitectura DDL pentru memoria agenților din SFERAL.ai (structură MySQL normalizată, pregătită pentru scalare masivă), sau scriem endpoint-urile FastAPI pentru a prelua sarcinile pe care echipa din Termene trebuie să le execute automat săptămâna viitoare prin n8n? Alege frontul pe care avansăm”.

Reamintim că Israel și SUA au lansat, sâmbătă, lovituri asupra Iranului. Teheranul a ripostat, lovind inclusiv țări din jur, țintind, printre altele, obiective americane din zonă, cu drone și rachete. Teritoriul Emiratelor Arabe Unite s-a numărat printre cele vizate de Iran.

Autoritățile emirateze au anunțat victime inclusiv în Dubai: 4 răniți, în urma unui incendiu.

Biroul de presă din Dubai a confirmat un „incident” petrecut la o clădire dintr-un cartier al insulei Palm Jumeirah, care a provocat un incendiu şi s-a soldat cu patru răniţi, a relatat AFP, citat de HotNews.

Serviciile de urgenţă din Dubai au precizat că incendiul a fost stins. „Patru persoane au fost rănite şi transportate la unităţi medicale”, au adăugat serviciile de urgenţă.