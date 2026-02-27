București: Eveniment despre inteligență artificială și big data, organizat de AmCham România

Camera de Comerț Româno-Americană (AmCham România) organizează o conferință despre inteligență artificială și big data, care își propune să consolideze cooperarea regională în domeniu, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

„AI & Big Data Conference – Regional AI Valley” se află la a treia ediție, iar evenimentul va avea loc în data de 6 martie 2026, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

Acesta va reuni peste 70 de vorbitori - lideri internaționali din domeniul tehnologiei, finanțelor, apărării și administrației publice și ai mediului academic.

În deschiderea conferinței, panelul oficial, care îi va avea ca invitați pe Oana-Clara Gheorghiu, Viceprim-ministru - Guvernul României; Eugen Osmochescu, Viceprim-ministru și Ministru al Economiei și Digitalizării, Republica Moldova; și Anca Dragu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, va aborda cooperarea strategică regională în domeniul AI, impactul economic al noilor tehnologii și alinierea la prioritățile europene și transatlantice.

Pe scena principală vor urca experți de talie internațională, printre care Louise Gunsjö (Vice President IBM & IBM Quantum Ambassador), Dr. Nadiia Vasylieva (MIT), Joe Weiss (Palo Alto UK), Fahed Bizzari (Bellamy Alden AI Consulting), alături de profesorii Haim Levy (Ben-Gurion University) și Eugen Dimant (University of Pennsylvania), care vor aborda impactul inteligenței artificiale asupra proceselor decizionale, adaptării instituționale și modului în care interfața om–AI transformă structurile economice și organizaționale.

Agenda continuă cu sesiuni paralele specializate, structurate pe trei piloni strategici:

Sesiunea AI in Policy & Defence reunește oficiali guvernamentali, reprezentanți ai autorităților de reglementare, ai sectorului de apărare și ai ecosistemului NATO Industrial Advisory Group (NIAG) – alături de lideri din companii globale precum Google, Cisco, Microsoft și Thales, pentru a dezbate guvernanța inteligenței artificiale, inovația dual-use și reziliența strategică;

Sesiunea AI in Business aduce împreună lideri din companii globale precum Google, IBM, UiPath, Amazon, Microsoft, Vodafone, Oracle și Adobe, alături de fondatori și investitori din ecosistemul regional, pentru a analiza modul în care inteligența artificială accelerează creșterea companiilor, optimizează operațiunile și redefinește modelele de business în industrie și comerț;

Sesiunea AI in Finance reunește lideri din banking, fintech și consultanță – inclusiv reprezentanți ai maib (Moldova Agroindbank), Citi Institute, Visa, Deloitte, ING România, SAS și Cisco – pentru a discuta modul în care inteligența artificială și analiza avansată a datelor transformă securitatea financiară, procesele decizionale și dezvoltarea de noi produse și servicii în industria financiară.

Prin această ediție, „AI & Big Data Conference – Regional AI Valley” consolidează poziționarea Bucureștiului ca hub regional de dialog strategic privind inteligența artificială, securitatea digitală și transformarea economică bazată pe date. Evenimentul este susținut de parteneri strategici ca IBM, Cisco, Visa, Adobe Romania, DAAC Digital, Genpact, Google, Envisia, Leviatan Group, maib, UNFPA, Zipper, AC Tech.

Agenda completă a evenimentului poate fi consultată AICI.

Conferința este organizată de AmCham România, AmCham Moldova și AmCham Ucraina, alături de ANIS România, ATIC Moldova și IT Ukraine Association.