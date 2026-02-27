OpenAI (ChatGPT) obține 110 miliarde dolari de la Amazon, SoftBank și NVIDIA

Compania de inteligență artificială OpenAI primește 110 miliarde dolari într-o nouă rundă de finanțare, care evaluează compania la 730 miliarde dolari.

Anunțul a fost făcut pe blogul oficial, unde firma controlată de Sam Altman spune că banii vin de la SoftBank (30 miliarde), NVIDIA (30 miliarde) și Amazon (50 miliarde). Runda de finanțare este deschisă în continuare.

Investiția vine cu un nou parteneriat strategic cu Amazon. Colaborarea cuprinde, printre altele, distribuirea soluțiilor OpenAI către companiile care folosesc AWS și consumarea a aproximativ 2 gigawați de capacitate Trainium prin infrastructura Amazon Web Services.

„Aceste parteneriate ne extind acoperirea globală, ne aprofundează infrastructura și ne consolidează bilanțul, astfel încât să putem aduce inteligență artificială de frontieră mai multor oameni, mai multor afaceri și mai multor comunități din întreaga lume”, a scris OpenAI.

De asemenea, OpenAI și NVIDIA extind parteneriatul de lungă durată, care include utilizarea 3 GW de capacitate de inferență dedicată și 2 GW de instruire pe sistemele Vera Rubin.