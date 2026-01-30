Skip to content

xAI, Tesla și SpaceX, companiile lui Elon Musk, ar putea fuziona

Logoul SpaceX
Sursă: © Andreistanescu | Dreamstime.com

Companiile xAI, SpaceX și Tesla ar putea fuziona, înaintea listării la bursă a companiei spațiale, așteptată la începutul acestei veri, conform unor surse familiare cu subiectul, potrivit TechCrunch.

Discuțiile par să fie în fază incipientă, conform Bloomberg și Reuters, dar acestea ar putea duce la includerea unei companii cel puțin în SpaceX.

Se discută două scenarii. În unul, SpaceX și Tesla ar fuziona, a scris Bloomberg, citând surse anonime. În celălalt, SpaceX și xAI, startup-ul care dezvoltă Grok și care deține platforma X (fosta Twitter), s-ar combina.

Reuters spune că fuziunea dintre SpaceX și xAI s-ar putea întâmpla înaintea listării la bursă a SpaceX, despre care am mai scris. Se așteaptă ca listarea SpaceX să reprezinte cea mai mare ofertă publică inițială din istorie.

Anul trecut, xAI a cumpărat platforma X într-o tranzacție despre care Musk a spus că valorează xAI la 80 miliarde dolari și X la 33 miliarde dolari. SpaceX a derulat o vânzare secundară de acțiuni care a crescut valoarea companiei la 800 miliarde dolari.

Conform datelor CrunchbaseSpaceX este cea mai valoroasă companie privată din lume, urmată de OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT.

