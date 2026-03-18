Ce măsuri iau firmele pentru a readuce angajații la birou în 2026 (studiu)

Aproape 50% dintre firmele din România chestionate de o companie de consultanță imobiliară spun că se așteaptă ca angajații să revină la birou cel puțin 3 zile pe săptămână în 2026, iar o parte dintre ele au luat și măsuri speciale în acest sens.

Printre principalele măsuri luate de angajatori pentru a stimula revenirea la birou se numără:

organizarea de evenimente interne (34,6%);

introducerea unor reguli privind prezența fizică (27,7%);

modernizarea spațiilor de lucru (20,8%).

În schimb, beneficiile financiare sau stimulentele directe sunt folosite mult mai rar, fiind menționate de doar aproximativ 5% dintre firme, arată studiul realizat de Colliers.

Totuși, mai bine de jumătate (aproximativ 50,5%) dintre firmele respondente nu au introdus inițiative speciale pentru a încuraja prezenta angajaților la birou. Acestea susțin că se bazează mai degrabă pe politicile interne și pe opțiunea angajaților.

Studiul mai arată că administrarea spațiilor de birouri rămâne o provocare pentru multe firme. Astfel, pentru 44,55% dintre firme, costurile ridicate de chirie și mentenanță sunt principala preocupare, urmate de utilizarea ineficientă a spațiului (24,75%) și de flexibilitatea limitată a clădirilor pentru a susține munca hibridă (18,81%).

„În ansamblu, rezultatele sondajului arată că piața muncii intră într-o etapă de ajustare treptată, în care companiile își rafinează strategiile de lucru și modul în care folosesc spațiile de birouri. În locul unor schimbări radicale, majoritatea preferă să optimizeze spațiile existente, să consolideze modelul de lucru hibrid și să investească în programe care susțin colaborarea și wellbeing-ul angajaților”, conchide Daniela Popescu, Director Tenant Services & Workplace Advisory at Colliers.

Rezultatele sondajului arată și o preocupare a firmelor cu sănătatea mintală a angajaților. Conform datelor, 38,6% dintre acestea spun că munca remote nu a avut un impact semnificativ asupra bunăstării angajaților, în timp ce 34,6% consideră că efectul a fost pozitiv, iar 26,7% spun că impactul a fost negativ. Ca răspuns, două treimi dintre firme au implementat programe de dezvoltare personală și terapie, ateliere sau activități sociale.

În ceea ce privește perspectivele pentru 2026, firmele sunt în general optimiste în privința evoluției propriului business, dar rămân mai prudente atunci când vine vorba despre economia românească și cea globală. Această atitudine se reflectă și în deciziile legate de spațiile de birouri.

Astfel, mai mult de 75% dintre firme estimează că vor păstra aproximativ aceeași suprafață de birouri în acest an. Aproape 9% iau în calcul o reducere de până la 25% a spațiului, tot 9% preconizează o creștere moderată, iar mai puțin de 3% se așteaptă la o extindere.

„Companiile nu mai încearcă să schimbe radical modul de lucru, ci mai degrabă îl ajustează și îl rafinează treptat. Datele sondajului arată o tendință clară către un model hibrid mai bine structurat, în care angajații vin mai des la birou decât în ultimii ani, dar fără a reveni la programul clasic de cinci zile pe săptămână. De exemplu, aproape jumătate dintre companii se așteaptă ca angajații să fie prezenți la birou 3-4 zile pe săptămână, în timp ce doar o mică parte rămân în modele complet remote sau complet bazate pe prezență fizică. În paralel, companiile își concentrează atenția pe optimizarea spațiilor existente și pe dezvoltarea unor programe de wellbeing care să creeze un mediu de lucru mai echilibrat și mai atractiv pentru angajați”, explică Daniela Popescu, Director | Tenant Services & Workplace Advisory at Colliers.

La polul opus, peste 31% dintre firme anticipează un model de lucru cu 1 - 2 zile pe săptămână la birou. Printre altele, datele arată că, în multe firme, între 30% și 70% dintre angajați sunt prezenți la birou într-o zi obișnuită, iar „doar o mică parte dintre organizații spun că spațiile sunt aproape de capacitatea maximă de ocupare”.

Sondajul a fost realizat în rândul a 101 firme, majoritatea din București, dar și organizații din Cluj-Napoca și Timișoara. Sectorul IT&C reprezintă 33% dintre respondenți, iar serviciile profesionale 14%, cele mai multe firme participante fiind angajatori medii sau mari, cu peste 100 de angajați.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu