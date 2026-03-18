Achiziție pe piața românească a vinurilor: Polonezii preiau acum și Crama SERVE Ceptura (Vinul Cavalerului)

Nouă achiziție pe piața românească a vinurilor: Purcari Wineries, firmă controlată de grupul polonez Maspex, a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că preia și crama SERVE Ceptura, producătorul brandului „Vinul Cavalerului”.

Purcari Wineries a semnat deocamdată documentele contractuale pentru achiziția firmei prahovene SERVE Ceptura SRL. Tranzacția va fi finalizată după obținerea tuturor aprobărilor corporative și de reglementare necesare, inclusiv obținerea avizului Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) din România.

SERVE Ceptura este un producător recunoscut pe piața națională, cu aproximativ 0,5 milioane de sticle anual, un portofoliu de branduri consacrate care se remarcă printr-un standard unic de stil, calitate, eleganță și respect (Vinul Cavalerului, Terra Romana, Cuvée) și o prezență relevantă pe piața internațională a vinurilor.

Prin achiziția SERVE Ceptura, Grupul Purcari Wineries își crește suprafața de viță-de-vie cu aproximativ 60 de hectare și adaugă capacitate de producție complementară. Localizarea cramei SERVE în imediata apropiere a Cramei Ceptura, la doar 1,5 km, consolidează și mai mult platforma Purcari Wineries din Dealu Mare, datorită sinergiilor identificate între cele două companii.

Victor Bostan, Fondator și CEO Purcari Wineries:

„Suntem la începutul unui nou capitol în care ne propunem să ducem mai departe tradiția și rădăcinile puternice ale prestigioasei regiuni viticole Dealu Mare și să consolidăm și mai mult prezența Grupului Purcari în această zonă. Respectăm moștenirea lăsată de Guy de Poix la SERVE Ceptura și apreciem modul în care aceasta a fost continuată cu responsabilitate și pasiune de către familia sa, păstrând unicitatea unor branduri autentice de vin românesc care exprimă terroir-ul și patrimoniul specific. Fiind, la rândul nostru, dedicați autenticității și terroirului, ne dorim să integrăm, să susținem și să consolidăm brandurile SERVE, care spun o poveste reală despre origini, despre pasiunea pentru autenticitate și excelență. Totodată, bazându-ne pe deschiderea internațională a Grupului Purcari Wineries, ne propunem să consolidăm și mai mult prezența României pe piețele globale de vin”.

Mihaela de Poix, co-fondatoare SERVE Ceptura:

„Decizia de a face acest pas nu a fost una ușoară. Este un pas important. Un pas care vine cu emoție, cu nostalgie, dar și cu multă responsabilitate. Am luat această decizie pentru că suntem convinși că brandurile noastre și moștenirea pe care o purtăm vor avea parte de un viitor și mai puternic într-un grup cu prezență internațională, cu resurse, oportunități și o viziune globală. Cred că adevărata continuitate înseamnă să știi când să lași visul să crească dincolo de tine, așa că, pentru noi, aceasta este o declarație de încredere. SERVE este mai mult decât un business, este o parte din identitatea familiei noastre, din istoria noastră și din visul început în 1993 alături de Guy (Contele Guy Tyrel de Poix). Din pasiune pentru oameni și vin am construit o companie care a promovat și a dus mai departe încrederea în potențialul viticol extraordinar al României. Rămân profund recunoscătoare echipei noastre, partenerilor, comunității locale și tuturor celor care iubesc vinurile SERVE”.

SERVE Ceptura SRL, prima cramă privată înființată în România după căderea regimului comunist

Fondată în 1994 de Contele Guy Tyrel de Poix și Mihaela Tyrel de Poix, SERVE Ceptura SRL este considerată prima cramă privată din România înființată după 1989 și un producător de vin recunoscut. Crama este situată în comuna Ceptura, regiunea Dealu Mare, cea mai renumită regiune viticolă a României.

SERVE Ceptura SRL gestionează aproximativ 60 de hectare de vii și produce circa 0,5 milioane de sticle anual, fiind susținută de facilități de vinificație cu ciclu complet, cu o capacitate de stocare de aproximativ 1 milion de litri.

De-a lungul a peste trei decenii de activitate, SERVE a obținut nenumărate recunoașteri internaționale, astfel că, doar în ultimii 10 ani, vinurile SERVE au fost distinse cu peste 250 de premii internaționale. SERVE a dezvoltat un portofoliu de branduri consacrate, printre care Vinul Cavalerului și Terra Romana, dar și etichete super-premium așa cum este gama „Cuvée” (Charlotte, Amaury, Guy). SERVE a dezvoltat, de asemenea, o prezență relevantă la export cu brandul Chevalier de Dyonis în Canada (SAQ).

Purcari Wineries, vinuri din Republica Moldova și România

Purcari Wineries Public Company Limited (cu brandurile: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar, Domeniile Cuza și Angel’s Estate) este unul dintre cele mai mari grupuri de vin și brandy din Europa Centrală și de Est. Grupul administrează aproximativ 2.000 de hectare de vii și operează șapte platforme de producție în România, Moldova și Bulgaria. Purcari Wineries este liderul segmentului de vinuri premium în România și cel mai mare exportator de vin din Republica Moldova, livrând în peste 40 de țări.

Fondat in 1827, Chateau Purcari este cea mai premiată vinarie din regiunea CEE la Decanter London în perioada 2015-2024 și se numără printre cele mai bine cotate vinării pe Vivino, cu o notă medie de 4,1 din 5, pe baza a peste 113.000 de recenzii. Din februarie 2018, Grupul este listat la Bursa de Valori București sub simbolul WINE.

Afacerea actuală Purcari Wineries a fost fondat de Victor Bostan, un profesionist cu peste 30 de ani de experiență în industria vinului, și este astăzi deținut majoritar de Maspex Romania S.R.L., parte a Grupului Maspex, unul dintre cele mai mari 100 de companii din Europa Centrala și de Est și liderul industriei de băuturi din Polonia, cu o istorie de peste 35 de ani, peste 70 de branduri, operațiuni în mai mult de 80 de țări și peste 10.000 de angajați.