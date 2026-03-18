Apel către Guvern: Concordia cere tăieri de cheltuieli și predictibilitate pentru investiții, pe fondul scăderii economiei

Confederația Patronală Concordia transmite un apel către decidenții politici și instituțiile statului, solicitând măsuri urgente de responsabilitate fiscală, optimizarea cheltuielilor publice și asigurarea unui mediu stabil pentru investiții, într-un context economic intern și internațional tot mai dificil.

Organizația atrage atenția că România se află într-un moment de răscruce, marcat de turbulențe globale, criză energetică, inflație persistentă și instabilitate geopolitică, factori care afectează direct economia națională și amplifică vulnerabilitățile structurale existente.

Mediul de afaceri: „Ne-am respectat obligațiile. Cerem același lucru statului”

Reprezentanții Concordia spun că firmele din România au demonstrat reziliență în ultimii ani, în ciuda presiunilor economice și a impredictibilității legislative. Companiile au continuat să funcționeze într-un mediu dificil, au suportat creșteri de costuri și incertitudine fiscală, dar și-au respectat obligațiile față de angajați, parteneri și stat.

„Companiile membre Concordia și-au onorat angajamentele – față de angajați, parteneri și stat. Au plătit taxe, au menținut locuri de muncă și au continuat să investească acolo unde condițiile au permis-o. Cerem acest angajament și o atitudine responsabilă și statului român”, a declarat Paul Aparaschivei, director executiv al organizației, într-un comunicat de presă transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Semnale de încetinire: producția și consumul, în scădere

Semnalele din economie arată deja o încetinire a activității. Producția industrială a scăzut în ianuarie cu 3,8% față de anul trecut, în timp ce vânzările cu amănuntul au coborât cu 6,5%. În paralel, indicatorii externi se deteriorează, iar sentimentul din mediul privat este marcat de scepticism.

În acest context, Concordia avertizează că deciziile bugetare luate în această perioadă vor influența decisiv evoluția economiei românești în anii următori. Organizația consideră că adoptarea unor măsuri nesustenabile, amânarea reformelor sau transmiterea unor semnale de inconsecvență către piețe și partenerii internaționali ar reprezenta riscuri majore.

Un eventual downgrade al ratingului de țară ar avea efecte directe asupra costurilor de finanțare ale statului, ceea ce s-ar traduce rapid în dobânzi mai mari pentru companii și populație, amplificând presiunile economice existente.

Investițiile au nevoie de predictibilitate, nu de măsuri fiscale impredictibile

Concordia subliniază că investițiile nu pot fi realizate într-un climat instabil. Acestea depind de predictibilitate, de calcule de risc și de încrederea în angajamentele autorităților. În lipsa unui cadru coerent și stabil, investițiile sunt descurajate, iar dezvoltarea economică este afectată.

În același timp, organizația evidențiază că România are în față o serie de oportunități importante, precum aderarea la OCDE, implementarea proiectelor din PNRR, absorbția fondurilor europene și utilizarea finanțărilor disponibile prin mecanismul SAFE. Aceste instrumente pot susține modernizarea infrastructurii, atragerea de investiții și transformarea structurală a economiei, însă necesită un parteneriat real între stat și mediul privat.

În acest sens, Concordia solicită responsabilitate fiscală autentică, optimizarea cheltuielilor publice și alocarea eficientă a resurselor către domenii cu impact economic. Totodată, organizația cere respectarea angajamentelor asumate față de instituțiile europene și asigurarea unui mediu stabil și predictibil pentru investiții.

Reprezentanții mediului de afaceri subliniază că România are capacitatea de a traversa această perioadă dificilă, însă acest lucru depinde de modul în care autoritățile gestionează actualele provocări și de asumarea deciziilor necesare.

Confederația Patronală Concordia, care reprezintă 20 de sectoare economice și peste 4.200 de companii cu aproximativ 500.000 de angajați, contribuie cu circa 30% la PIB-ul României și rămâne deschisă dialogului cu autoritățile pentru identificarea de soluții economice sustenabile.