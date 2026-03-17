Patronii români de firme de morărit și panificație au ales conducerea ROMPAN

Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN) a transmis, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că și-a ales conducerea.

În cadrul Adunării Generale din 12 martie 2026, patronii din industria pâinii l-au reales pe Aurel Popescu în funcția de președinte ROMPAN.

Consilul director al patronatului este format din:

Vicepreședinți : Pavel Virgil - Rompan Proiect Service SA, Voica Victoriţa-Daniela - Patronat Rompan, Sava Constantin - Boromir Ind SRL, Ionuț Ilie – SC Vel Pitar SA.

Membri : Guţu Eusebiu - Pambac SA, Dana Iorga - Sapte Spice SA, Nicoleta Blagu - Lalorraine SA, Radu Constantin-Daniel - Mopan Suceava SA, Olteanu Cosmin- Dumitriade - Oltina Impex Prod Com SRL, Scutaru Gelu - Comcereal SA, Ognean Viorel – Lantmannen Unibake România SA, Bontescu Laurentiu-Nicolae - Good Mills Romania SA, Ionut Ilie Marius - Vel Pitar SA, Teodorescu Fotini - Dobrogea Grup SA.

Membri supleanți: Predescu-Stanescu David-Aurelian - Longin SRL, Timofte Mircea-Gabriel - Vatra Domneasca SRL, Mustafa Berberoglu Arcenk – Farinsan SA.

În cei 35 de ani de activitate, Rompan spune că „s-a implicat activ în inițiative majore pentru industrie”: reducerea TVA la pâine și făină, accesarea fondurilor europene pentru modernizarea sectorului, elaborarea ghidurilor de bune practici, formarea profesională a mii de specialiști și susținerea unui dialog constant cu autoritățile publice.

ROMPAN este o organizație patronală care spune că promovează interesele producătorilor din sectorul morăritului și panificației, modernizarea sectorului și protejarea intereselor consumatorilor.

Patronatul ROMPAN este membru al Federației Patronale din Industria Alimentară Romalimenta. Aurel Popescu a fost ales și președinte Romalimenta, în noiembrie 2025.